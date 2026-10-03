Краков впервые обогнал Варшаву по ценам на квартиры: сколько стоит жилье в Польше

Осенью 2026 года жилье в больших городах Польши продается в среднем по цене 12 – 18 тысяч злотых за квадратный метр. При этом Краков впервые обогнал Варшаву по средней цене проданных квартир.

Сколько стоят квартиры в крупнейших городах Польши

Самое дорогое жилье среди больших городов Польши осенью продается в Кракове. Средняя цена проданных там квартир в сентябре достигла 17 828 злотых за квадратный метр, пишет inpoland.

В других больших городах Польши цены такие:

Варшава – 17 767 злотых за квадратный метр;

Труймясто – 17 288 злотых за квадратный метр;

Вроцлав – 14 781 злотых за квадратный метр;

Познань – 13 466 злотых за квадратный метр;

Катовице – 12 224 злотых за квадратный метр.

В сентябре Краков впервые обогнал Варшаву по средней цене проданных квартир, хотя разница между городами невелика – 61 злотый за квадратный метр.

Обратите внимание! На среднюю цену повлияло то, какие квартиры покупались в течение месяца. Если большая доля сделок приходится на более дорогое жилье, это подтягивает вверх и среднюю стоимость проданных квартир.

Как изменились цены на жилье в Польше осенью

В сентябре ситуация в разных городах отличалась. В частности, в Варшаве и Лодзи средняя цена проданных квартир снизилась по сравнению с августом.

Изменения заметны и в предложении новостроек. В третьем квартале застройщики стали чаще выставлять квартиры более низкого ценового сегмента, тогда как ранее среди новых предложений было больше дорогих проектов.

В то же время общая стоимость жилья в Польше в течение года продолжала расти. Во втором квартале 2026 года квартиры подорожали в среднем на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Наиболее заметно цены выросли в Опольском воеводстве – на 2,9%, Свентокшиском – на 2,4%, а Поморском – на 2,3%. Значительно спокойнее была динамика в Великопольском воеводстве, где жилье за квартал подорожало лишь на 0,5%.

Напомним, в 2020–2025 годах Украинцы приобрели в Польше около 38,5 тысячи объектов недвижимости общей стоимостью почти 6 миллиардов долларов. В 2025 году на них пришлось более половины всей жилой площади, купленной иностранцами.