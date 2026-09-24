От нескольких тысяч до сотен тысяч гривен: сколько стоит оформить наследство на квартиру

Оформление наследства на квартиру может обойтись в несколько тысяч гривен или даже в сотни тысяч. Для ближайших родственников расходы обычно ограничиваются оформлением документов, тогда как другим наследникам приходится еще и уплачивать немалые налоги.

Сколько стоят услуги нотариуса и оформление документов

Даже если наследник освобожден от налогов, ему придется оплатить оформление документов, пишет 24 Канал.

Услуги государственного нотариуса ориентировочно стоят от 500 до 2 тысяч гривен, частного – от 2 до 10 тысяч гривен. Окончательная сумма зависит от сложности наследственного дела, количества документов и тарифов конкретного нотариуса.

За выдачу свидетельства о праве на наследство государственным нотариусом предусмотрена пошлина в размере 34 гривен, если наследник не имеет льгот. После получения свидетельства необходимо зарегистрировать право собственности на квартиру. В 2026 году стандартная регистрация в течение пяти рабочих дней стоит 330 гривен. За ускоренное оформление придется заплатить больше.

Дополнительные расходы могут возникнуть в связи с подготовкой заявлений, копий документов и получением выписок из реестров. Если для целей налогообложения необходимо определить стоимость квартиры, ее оценка ориентировочно обойдется в 1 500 – 3 000 гривен. Для наследства, облагаемого налогом по нулевой ставке, оценивать жилье для целей налогообложения не требуется.

Сколько налогов нужно уплатить за наследство

Наибольшее влияние на общую стоимость переоформления оказывают налоги. Дети, родители, супруг или супруга, родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки могут унаследовать квартиру без уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора. Нулевая ставка действует, если наследник и наследодатель являются налоговыми резидентами Украины.

Для других наследников, являющихся налоговыми резидентами Украины, предусмотрен 5% налог на доходы и 5% военного сбора. Если наследник или наследодатель является нерезидентом, ставка налога составляет 18%, а военного сбора – 5%. Таким образом, в общей сложности необходимо уплатить 23% от стоимости унаследованного имущества.

Например, если квартира стоит 2 миллиона гривен, близкому родственнику, имеющему право на нулевую ставку, нужно будет заплатить только за оформление документов. Для другого наследника-резидента налог и военный сбор составят 200 тысяч гривен, а в случае налогообложения по ставке 23% – 460 тысяч гривен.