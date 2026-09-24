Украинка собственными руками ремонтирует старый дом в деревне: ее летнюю кухню сравнивают с домом Барби

Украинка купила старый дом в деревне и взялась ремонтировать его собственноручно. Теперь хозяйка обустраивает летнюю кухню – сама сделала розовую полку из обычных досок, а подписчики уже сравнивают ее интерьер с домом Барби.

Как украинка своими руками обустраивает розовую летнюю кухню

Хозяйка постепенно ремонтирует купленный дом и показывает результаты своей работы в TikTok на канале ilmondodilys. Для летней кухни она выбрала розовые оттенки, а вместо покупки готовой полки решила изготовить ее самостоятельно.

Сначала хозяйка подобрала деревянные доски, тщательно отшлифовала их и окрасила в нежно-розовый цвет. Процесс изготовления полки она показала подписчикам в видео.

Хозяйка подобрала для летней кухни даже розовую мойку. Интерьер она дополнила винтажной кофеваркой, декоративными баночками для сыпучих продуктов и кухонными аксессуарами с различными принтами. Все эти вещи женщина подобрала в соответствии с общим оформлением помещения.

В то же время для хозяйки важно, чтобы кухня была не только красивой, но и удобной. Она любит украшать помещение, однако старается организовать пространство так, чтобы все необходимое оставалось под рукой. Поэтому при обустройстве продумывает не только цвета и декор, но и расположение кухонных принадлежностей.

Необычная летняя кухня привлекла внимание подписчиков блогерши. В комментариях ее сравнивали с домом Барби, а саму хозяйку называли розовой феей. Некоторые пользователи также шутили, не чувствует ли она себя принцессой в таком интерьере. Другие обратили внимание на то, сколько работы женщина выполняет собственноручно.

Напомним, супруги из Киева купили старый дом в деревне по очень низкой цене, хотя внутри он больше напоминал сарай. В доме нет воды и канализации, поэтому владельцы планируют снести старую пристройку, возвести новую и провести необходимые коммуникации.