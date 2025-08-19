Ужгород стабильно входит в тройку самых дорогих городов Украины по ценам на недвижимость. В некоторых сегментах он даже обходит Киев и Львов.

По словам бренд- и бизнес-директора ЛУН Дениса Судилковского, цена держится на высоком уровне из-за высокого спроса. Об этом эксперт рассказал "РБК-Украина", передает 24 Канал.

Обратите внимание Осенью цены на квартиры в новостройках вырастут: какой прогноз

Что стимулирует спрос на рынке Ужгорода?

Денис Сулдиковский говорит, что Ужгород входит в тройку самых дорогих городов как по покупке, так и по аренде. Однокомнатные квартиры здесь дороже снимать, чем в Киеве.

Причина – переселенцы. Многие люди переехали на постоянное проживание. Ограниченное предложение жилья в городе и небольшое количество как жилья в аренду, так и новостроек держат цены высоко,

– прокомментировал эксперт.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.



Цены на аренду однокомнатных квартир, где лидер – Ужгород / Данные ЛУН

Из-за малого количества предложений относительно заинтересованности покупателей существует даже такое понятие, как "дефицит". Даже несмотря на рост активности застройщиков, он не исчез.

Что говорят риелторы?

По словам риелтора Галины Бучко, цены на квартиры в Ужгороде растут постоянно. Это происходит волнами и прежде всего зависит от военной ситуации в стране.

После каждого обострения на фронте, особенно в прифронтовых регионах, мы наблюдаем рост спроса, а с ним – и рост цен. Если говорить о последнем месяце (говорится об июле – 24 Канал), то четко заметно подорожание аренды,

– говорит риелтор.

Квадратный метр на вторичке стоит 1000 – 1200 долларов. В готовых квартирах на первичном рынке цены стартуют от 1300 и достигают 2000 долларов.

Арендовать однокомнатную квартиру стоит минимум 12 тысяч гривен. Однако из-за постоянного спроса и нехватки предложений часто на рынке остаются объявления с ценой 20 тысяч гривен.