Утро начинается с йоги под мягким солнечным светом, день проходит в ритме тепла и вдохновения, а вечер завершается прогулкой в зеленом внутреннем дворе.

Именно так выглядит жизнь в новом жилом комплексе Sister от РИЕЛ в Киеве. Системный девелопер начал продажи квартир в этом ЖК в столице, рассказывает 24 Канал.

ЖК Sister – новый этап в концепции семейной жизни от РИЕЛ

Жилой комплекс Sister – это часть концепции RIEL Family Style, где каждый квадратный метр создан для счастливой жизни. Вместе с комплексом Brother он формирует единую экосистему семейного пространства на левом берегу Киева. К слову, также к RIEL Family Style принадлежит и ЖК Father во Львове.

Преимущество Sister заключается в удобном расположении вблизи воды, зеленых зон и быстрых выездов в центр города. Этот ЖК создан для тех, кто стремится к балансу между динамичным городом и приватностью. Это среда, которая дает возможность жить в собственном ритме – без лишней спешки и шума мегаполиса.

Концепция RIEL Family Style – это жилье, где каждый элемент, от ландшафта до организации жизни, способствует эмоциональному комфорту и семейному уюту. Это место, где приятно взрослеть, воспитывать детей, работать и отдыхать – с ощущением гармонии в каждом дне.



ЖК Sister – это часть концепции RIEL Family Style / Фото РИЕЛ

Презентация новых ЖК для профессионалов рынка

Продажа квартир в ЖК Sister от РИЕЛ официально стартовала. В Киеве уже состоялась первая официальная презентация жилых комплексов Sister и Brother для агентств недвижимости и профессиональных риелторов. Мероприятие прошло в новом отделе продаж на территории ЖК "Берег Днепра".

Таким образом РИЕЛ открыл партнерскую программу в столице. Такая модель уже успешно работает во Львове, объединяя более 300 участников. Теперь компания масштабирует эту инициативу на киевский рынок.

Спрос на качественное жилье растет, и мы стремимся обеспечить не только продукт, но и эффективную коммуникацию с профессиональным сообществом. Презентация проектов – это мост к доверию и партнерству,

– подчеркнул СЕО РИЕЛ Ростислав Мельник.



В Киеве состоялась первая презентация ЖК Sister и Brother / Фото РИЕЛ

ЖК Sister: архитектура, создающая атмосферу

Главная архитектурная идея ЖК Sister заключается в низкоэтажной застройке с разной высотностью, что создает камерную атмосферу, где закрытые внутренние дворы обеспечивают тишину и уединение, а открытые пространства приглашают к прогулкам и дружеским встречам. Здесь каждый житель чувствует баланс приватности и социальности.

Для детей предусмотрены современные и безопасные площадки из нетоксичных материалов, игровые зоны и веревочный парк, а для родителей – возможность отпускать малышей на улицу без волнений благодаря двору без машин, системе видеонаблюдения и продуманному освещению без "слепых зон". К тому же на территории ЖК будут размещены школа и детский сад. Никаких пробок утром, чтобы отвести ребенка на учебу!



ЖК Sister имеет комфортное пространство для всех / Фото РИЕЛ

Те, кто работает удаленно, также не будут скучать, ведь рядом – бизнес-центр и коворкинг-зоны. А инклюзивная инфраструктура с безбарьерными маршрутами, хранилищами для колясок и общими лаунж-пространствами делает комплекс комфортным как для молодых семей, так и для старшего поколения.

Любители активного образа жизни смогут тренироваться прямо во дворе на спортивной и TRX-площадке, а антискользящее покрытие в общих зонах indoor/outdoor обеспечит дополнительную безопасность в любую погоду.

Жилье в Sister – это не только квартира, но и стиль жизни: кино под открытым небом, мастер-классы для детей, встречи с соседями, пространства, где легко заводить знакомства, находить поддержку и быть собой.

Помещение в Sister – отличный вариант не только для того, чтобы жить там, но и сдавать его в аренду. Ведь концепция комплекса ориентирована на широкий круг людей – от фрилансеров до молодых семей. Преимущества ЖК будут привлекать арендаторов, которые ценят комфорт и безопасность. Поэтому это хорошая возможность для инвесторов, которые стремятся вложить средства в рентабельную недвижимость.