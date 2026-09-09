Будинок може стати пасткою: чому самобуд складно продати або передати у спадщину

Те, що будинок стоїть роками, ще не означає, що з документами все гаразд. Через неоформлене право власності можуть виникнути проблеми з продажем, спадщиною та навіть компенсацією за пошкоджене житло.

Чому будинок без документів може стати проблемою

Самобудом можуть бути гаражі, прибудови, надбудовані поверхи, літні кухні, господарські споруди або частини будинку, які реконструювали без необхідних документів, пише "Судово-юридична газета".

Сам факт будівництва не дає автоматичного права власності на нерухомість. Тому труднощі часто з'являються тоді, коли будинок потрібно продати, подарувати або передати у спадщину.

Навіть якщо основний будинок оформлений, самочинна прибудова може мати інший юридичний статус. Через це проблеми виникають під час оформлення реконструкції або добудованої частини житла.

Для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" право власності на житло має бути підтверджене та зареєстроване. Якщо будинок оформлювали до 2013 року, інформації про нього може не бути в електронному реєстрі. У такому разі відомості потрібно внести до Державного реєстру речових прав.

Що робити власнику неоформленого будинку

Спочатку потрібно з'ясувати, коли завершили будівництво, перевірити документи на землю та наявність зареєстрованого права власності на будинок.

Для об'єктів, завершених до 5 серпня 1992 року, передбачена спрощена реєстрація. Їх не потрібно вводити в експлуатацію за сучасною процедурою.

Для частини будинків, зведених із 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року, може діяти так звана будівельна амністія. Однак скористатися нею можна лише тоді, коли конкретний об'єкт відповідає встановленим вимогам.

Для будівель, завершених після 9 квітня 2015 року, такий спрощений механізм не діє. Спосіб оформлення залежатиме від документів на землю, характеристик будинку та того, чи були порушення під час будівництва.

Нагадаємо, на власній ділянці не всі споруди можна зводити без документів. Навіси, теплиці чи тимчасові гаражі без фундаменту не потребують дозволу, а капітальні споруди потрібно оформлювати, інакше їх можуть визнати самочинним будівництвом.