Ціле село в Іспанії віддають безкоштовно: чому це коштуватиме мільйони

Ціле покинуте село в Іспанії віддають за 0 євро. Але новому інвестору доведеться відновити 12 будинків і всю інфраструктуру, а на це можуть піти мільйони євро.

Чому ціле село в Іспанії віддають за 0 євро

Село А-Барка розташоване в муніципалітеті Кортегада у провінції Оренсе на північному заході Іспанії. Тут залишилися 12 будинків, а загальна площа землі перевищує 15 тисяч квадратних метрів, тобто 1,5 гектара, пише Business Insider.

Зараз поселення повністю покинуте. Його хочуть відродити та перетворити на туристичний комплекс із місцями для відпочинку та гастрономічними закладами. Саме тому об'єкт віддають за 0 євро – інвестор натомість має профінансувати масштабне відновлення.

За оцінкою 2024 року, на всі роботи може піти від 2 до 3 мільйонів євро. Відремонтувати потрібно не лише самі будинки. Частину коштів доведеться витратити на вулиці всередині села та дороги, які ведуть до нього.

А-Барку не продають як звичайну нерухомість із переходом у приватну власність. Інвестор отримає право користуватися комплексом за визначених умов. У 2024 році розглядали строк близько 50 років, однак для нинішньої пропозиції конкретний термін не називають.

Історія А-Барки почалася ще у XV столітті. Село виникло на березі річки Міньо неподалік кордону з Португалією і тривалий час було місцем переправи через річку.

Ситуація змінилася у 1920-х, коли неподалік збудували міст. Після цього місцеві мешканці більше займалися виноградарством. У 1950-х через будівництво дамби частину сільськогосподарських земель затопило, і жителі поступово залишили поселення.

Відтоді А-Барка так і не повернула постійних мешканців. Час від часу сюди приїжджають туристи та люди, яких цікавлять старі покинуті поселення.

Нагадаємо, у деяких селах Іспанії можна отримати до 40 тисяч євро на купівлю, будівництво або ремонт житла. Так у регіоні Ла-Ріоха намагаються залучити нових мешканців у населені пункти, де скорочується населення.