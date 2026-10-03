Краків уперше обігнав Варшаву за цінами на квартири: скільки коштує житло у Польщі
Восени 2026 року житло у великих містах Польщі продають у середньому за 12 – 18 тисяч злотих за квадратний метр. При цьому Краків уперше випередив Варшаву за середньою ціною проданих квартир.
Скільки коштують квартири у найбільших містах Польщі
Найдорожче житло серед великих міст Польщі восени продають у Кракові. Середня ціна проданих квартир там у вересні сягнула 17 828 злотих за квадратний метр, пише inpoland.
В інших великих містах Польщі ціни такі:
- Варшава – 17 767 злотих за квадратний метр;
- Труймясто – 17 288 злотих за квадратний метр;
- Вроцлав – 14 781 злотий за квадратний метр;
- Познань – 13 466 злотих за квадратний метр;
- Катовіце – 12 224 злотих за квадратний метр.
У вересні Краків уперше випередив Варшаву за середньою ціною проданих квартир, хоча різниця між містами невелика – 61 злотий за квадратний метр.
Зверніть увагу! На середню ціну вплинуло те, які квартири купували протягом місяця. Якщо більша частка угод припадає на дорожче житло, це підтягує вгору і середню вартість проданих квартир.
Як змінилися ціни на житло у Польщі восени
У вересні ситуація в різних містах відрізнялася. Зокрема, у Варшаві та Лодзі середня ціна проданих квартир знизилася порівняно із серпнем.
Зміни помітні й у пропозиції новобудов. У третьому кварталі забудовники почали частіше виставляти квартири нижчого цінового сегмента, тоді як раніше серед нових пропозицій було більше дорогих проєктів.
Водночас загальна вартість житла у Польщі протягом року продовжувала зростати. У другому кварталі 2026 року квартири подорожчали в середньому на 1,5% порівняно з попередніми трьома місяцями.
Найпомітніше ціни зросли в Опольському воєводстві – на 2,9%, Свєнтокшиському – на 2,4%, а Поморському – на 2,3%. Значно спокійнішою була динаміка у Великопольському воєводстві, де житло за квартал подорожчало лише на 0,5%.
Нагадаємо, у 2020–2025 роках українці придбали у Польщі близько 38,5 тисячі об'єктів нерухомості загальною вартістю майже 6 мільярдів доларів. У 2025 році на них припало понад половину всієї житлової площі, яку купили іноземці.