Від кількох тисяч до сотень тисяч гривень: скільки коштує оформити спадщину на квартиру

Оформлення спадщини на квартиру може коштувати кілька тисяч гривень або навіть сотні тисяч. Для близьких родичів витрати зазвичай обмежуються оформленням документів, тоді як іншим спадкоємцям треба сплатити ще й чималі податки.

Скільки коштують послуги нотаріуса та оформлення документів

Навіть якщо спадкоємець звільнений від податків, йому доведеться оплатити оформлення документів, пише 24 Канал.

Послуги державного нотаріуса орієнтовно коштують від 500 до 2 тисяч гривень, приватного – від 2 до 10 тисяч гривень. Остаточна сума залежить від складності спадкової справи, кількості документів і тарифів конкретного нотаріуса.

За видачу свідоцтва про право на спадщину державним нотаріусом передбачене мито в розмірі 34 гривень, якщо спадкоємець не має пільг. Після отримання свідоцтва потрібно зареєструвати право власності на квартиру. У 2026 році стандартна реєстрація протягом п'яти робочих днів коштує 330 гривень. За прискорене оформлення доведеться заплатити більше.

Додаткові витрати можуть виникнути через підготовку заяв, копій документів та отримання витягів із реєстрів. Якщо для оподаткування потрібно визначити вартість квартири, її оцінка орієнтовно обійдеться у 1 500 – 3 000 гривень. Для спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою, оцінювати житло з метою оподаткування не потрібно.

Скільки податків потрібно сплатити за спадщину

Найбільше на загальну вартість переоформлення впливають податки. Діти, батьки, чоловік або дружина, рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки можуть успадкувати квартиру без сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Нульова ставка діє, якщо спадкоємець і спадкодавець є податковими резидентами України.

Для інших спадкоємців, які є податковими резидентами України, передбачено 5% податку на доходи та 5% військового збору. Якщо спадкоємець або спадкодавець є нерезидентом, ставка податку становить 18%, а військового збору – 5%. Отже, загалом треба сплатити 23% вартості успадкованого майна.

Наприклад, якщо квартира коштує 2 мільйони гривень, близькому родичу, який має право на нульову ставку, потрібно буде заплатити лише за оформлення документів. Для іншого спадкоємця-резидента податок і військовий збір становитимуть 200 тисяч гривень, а у випадку оподаткування за ставкою 23% – 460 тисяч гривень.