Їй може бути понад 100 років: на Хмельниччині збереглася автентична українська хата

На Хмельниччині збереглася стара українська хата, яку могли звести ще у другій половині XIX століття. Будинок досі має автентичний вигляд і чимало деталей традиційного сільського житла.

Як виглядає стара хата, що збереглася на Хмельниччині

Хата розташована у селі Рудківці Хмельницької області, на березі Дністра й неподалік межі з Вінницькою та Чернівецькою областями. За зовнішніми ознаками, її, ймовірно, звели у другій половині XIX століття, хоча вона може бути й дещо старшою, пише краєзнавчий проєкт "Україна Інкогніта".

Оселя настільки добре зберегла риси традиційної української хати, що могла б бути експонатом музею просто неба. Солом'яної стріхи на ній уже немає, хоча саме такий дах зробив би її вигляд ще автентичнішим.

Чимало старих деталей залишилося й на подвір'ї. Хату оточує кам'яний паркан із масивними стовпчиками біля воріт, які називають стовпчиками-оберегами. Поруч збереглася стара фіртка.

На воротах досі можна побачити так званий "замковий" патичок. Колись його залишали як простий знак того, що господарів немає вдома. Раніше такий спосіб був звичним у селах, а нині зустрічається рідко.

Хата у селі Рудківці / Фото краєзнавчий проєкт "Україна Інкогніта"

На старих дверях є характерний отвір, за яким припускають, що тут міг бути "сований" замок. Так називали один із простих традиційних механізмів, якими користувалися у сільських хатах. Водночас напевно стверджувати, що саме такий замок був у цьому будинку, не можна.

Більше про історію оселі та людей, які в ній жили, дізнатися не вдалося, адже під час відвідин господарів не було вдома. На подвір'ї тоді були лише кішка та її підросле кошеня.

Сліди старого сільського побуту збереглися й в інших місцях Рудківців. У селі є давні криниці з кам'яними цямринами, а біля деяких лежать кам'яні корита, з яких раніше напували худобу. Світлини самої хати зробили ще у 2021 році.

Нагадаємо, в Україні дедалі частіше відновлюють старі сільські хати. Наприклад, українка Уляна у 2021 році купила стару хату 1950-х років у селі за 1 тисячу доларів. Занедбане житло вона поступово відремонтувала, зберегла частину старих деталей і пристосувала їх до нового інтер'єру.