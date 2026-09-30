У документах на квартиру стара адреса: чи можна продати таке житло

Після перейменування вулиці у документах на квартиру може залишитися стара адреса. Переоформлювати їх не потрібно, але під час продажу житла є нюанс, про який краще знати заздалегідь.

Чи треба змінювати документи після перейменування вулиці

Зміна назви вулиці не впливає на право власності на квартиру. Договір купівлі-продажу, свідоцтво чи інший документ, у якому вказана стара адреса, через перейменування не втрачає чинності. Тому спеціально переоформлювати документи на житло не потрібно, пише Урядовий портал.

Якщо власник надалі реєструє право або оформлює нову угоду, у реєстрі вже мають зазначити актуальну назву вулиці. Реєстратор при цьому звіряє нову адресу з тією, що міститься у правовстановлюючих документах.

До слова, перейменування вулиці також не означає, що власнику потрібно терміново змінювати адресу в паспорті.

Окремі правила стосуються житла, право на яке оформили до 1 січня 2013 року. Воно залишається чинним, якщо тоді його оформили за чинними правилами або державна реєстрація взагалі не була обов'язковою.

Водночас перед продажем квартири варто перевірити, чи є інформація про старе право власності у Державному реєстрі речових прав. Якщо її там немає, право можна зареєструвати, зокрема подавши заяву через Дію.

Чи можна продати квартиру, якщо в документах стара назва вулиці

Стара назва вулиці у документах не забороняє продати квартиру. Під час оформлення нової угоди використовуватимуть уже актуальну адресу, а старі правовстановлюючі документи й надалі підтверджуватимуть право власності на житло.

Іноді нотаріусу може знадобитися підтвердження, що стара та нова назви стосуються тієї самої вулиці. У такому разі власник може отримати довідку про перейменування в органі місцевого самоврядування, який ухвалив рішення про зміну назви. Таку довідку видають безплатно, а стандартний строк її надання становить до одного місяця.

Тому перед продажем, даруванням квартири чи оформленням спадщини краще заздалегідь перевірити, яка адреса зараз зазначена у реєстрі. Якщо право власності досі підтверджують лише старі паперові документи, така перевірка допоможе уникнути затримок під час оформлення угоди.

Нагадаємо, для продажу квартири власнику потрібно підготувати не лише паспорт і документ про право власності. Залежно від ситуації нотаріус може попросити технічний паспорт, документи про сімейний стан, згоду другого з подружжя або інші папери.