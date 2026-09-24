Українка власноруч ремонтує стару хату в селі: її літню кухню порівнюють із будинком Барбі

Українка купила стару хату в селі й взялася ремонтувати її власноруч. Тепер господиня облаштовує літню кухню – сама зробила рожеву полицю зі звичайних дощок, а підписники вже порівнюють її інтер'єр із будинком Барбі.

Як українка власноруч облаштовує рожеву літню кухню

Власниця поступово ремонтує придбаний будинок і показує результати своєї роботи в TikTok на каналі ilmondodilys. Для літньої кухні вона обрала рожеві відтінки, а замість купівлі готової полиці вирішила виготовити її самостійно.

Спочатку господиня підібрала дерев'яні дошки, ретельно відшліфувала їх і пофарбувала в ніжно-рожевий колір. Процес виготовлення полиці вона показала підписникам у відео.

Господиня підібрала для літньої кухні навіть рожеву мийку. Інтер'єр вона доповнила вінтажною кавоваркою, декоративними баночками для сипких продуктів та кухонними аксесуарами з різними принтами. Усі ці речі жінка підібрала до загального оформлення приміщення.

Водночас для власниці важливо, щоб кухня була не лише красивою, а й зручною. Вона любить прикрашати приміщення, проте намагається організувати простір так, щоб усе необхідне залишалося під рукою. Тому під час облаштування продумує не тільки кольори та декор, а й розташування кухонного приладдя.

Незвичайна літня кухня привернула увагу підписників блогерки. У коментарях її порівнювали з будинком Барбі, а саму господиню називали рожевою феєю. Деякі користувачі також жартували, чи не почувається вона принцесою в такому інтер'єрі. Інші звернули увагу на те, скільки роботи жінка виконує власноруч.

Нагадаємо, подружжя з Києва купило стару хату в селі за дуже низькою ціною, хоча всередині вона більше нагадувала сарай. У будинку немає води та каналізації, тому власники планують знести стару прибудову, звести нову й провести необхідні комунікації.