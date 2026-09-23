Не лише для військових і медиків: хто може купити квартиру за "єОселею" у 2026 році

За програмою "єОселя" українці можуть придбати житло в іпотеку під 3% або 7% річних. Однак навіть якщо людина відповідає умовам кредитування, далеко не кожну квартиру вдасться купити за цією програмою.

Хто може оформити пільгову іпотеку "єОселя"

Як зазначено на сайті "єОселі", іпотека під 3% доступна військовим, працівникам силових структур, медикам, педагогам, науковцям, ветеранам та членам їхніх сімей. ВПО та інші українці, які відповідають умовам програми, можуть отримати кредит під 7%. Через десять років ставки зростають до 6% і 10% відповідно.

Пільговою іпотекою можуть скористатися люди, які не мають власного житла або мають нерухомість, площа якої менша за встановлену норму. Житло на окупованих територіях і в районах активних бойових дій, а також знищені чи непридатні для проживання через пошкодження будинки не враховують.

Перший внесок становить від 20%, а для позичальників віком до 25 років включно – від 10%. Додатково потрібно оплатити оцінку житла, нотаріальні послуги та страхування. Заявку подають через "Дію", після чого банк перевіряє документи й доходи.

Яке житло можна купити за "єОселею" у 2026 році

За програмою можна придбати квартиру, приватний будинок або майнові права на квартиру в новобудові. Нерухомість має розташовуватися на підконтрольній Україні території поза районами активних бойових дій.

Окрема вимога стосується віку нерухомості. Для ВПО обмеження у 20 років діє в усіх регіонах, де працює програма. Для решти позичальників загалом діє обмеження у 3 роки.

Військові, силовики, медики, педагоги, науковці та ветерани у більшості областей можуть придбати житло віком до 3 років, а в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях – до 20 років.

Для квартир діють норми площі:

для однієї людини – до 52,5 квадратного метра;

для сім'ї з двох або трьох осіб – до 73,5 квадратного метра;

на кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр;

максимальна площа квартири – 115,5 квадратного метра.

Для приватних будинків норми більші:

для однієї людини – до 62,5 квадратного метра;

для сім'ї з двох або трьох осіб – до 83,5 квадратного метра;

на кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр;

максимальна площа будинку – 125,5 квадратного метра.

Нагадаємо, 16 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволить ВПО поєднувати житловий ваучер на 2 мільйони гривень із програмою "єОселя". Якщо коштів ваучера не вистачить на придбання житла, решту суми можна буде покрити іпотекою.