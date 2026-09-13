Дві квартири у власності: як у такому разі рахують податок на нерухомість

Податок на нерухомість сплачують лише за площу понад встановлену законом пільгову межу. Якщо у власності кілька квартир чи будинків, правила розрахунку змінюються.

Як рахують податок, якщо у власності кілька об'єктів

Для квартир пільгова площа становить 60 квадратних метрів, а для житлових будинків – 120. Якщо людина одночасно володіє квартирою та будинком, податок нараховують лише на площу понад 180 квадратних метрів, розповіла адвокатка АО "Компетенс" Катерина Давидюк.

Коли у власності кілька об'єктів одного типу, їхню площу підсумовують. Наприклад, дві квартири площею 50 і 70 квадратних метрів разом мають 120 квадратних метрів. Податок нарахують на решту – 60 квадратних метрів.

Якщо ж власник має квартиру площею 80 квадратних метрів і будинок на 150, загальна площа становитиме 230 квадратних метрів. У цьому випадку податок нарахують на 50 квадратних метрів.

Важливо враховувати, що ставку податку встановлює місцева рада, тому за однакову площу сума в різних громадах може відрізнятися.

Хто може не платити податок на нерухомість

Крім загальної пільги, місцеві ради можуть встановлювати додаткові. Чи діють такі пільги, залежить від рішення конкретної місцевої ради.

Водночас деякі об'єкти взагалі не оподатковуються. Зокрема, це житло, яке офіційно визнали непридатним для проживання, а також нерухомість, знищена внаслідок російської агресії.

Податок також не нараховують за об'єкти на територіях, внесених до офіційного переліку територій бойових дій або тимчасової окупації. Не оподатковується й житло багатодітних або прийомних сімей, у яких виховують п'ятьох і більше дітей.

Хто сплачує податок за спільне майно подружжя

Якщо нерухомість належить подружжю на праві спільної сумісної власності без виділення часток, платником може бути один із них. Хто саме сплачуватиме податок, чоловік і дружина визначають за згодою.

При цьому враховують й іншу нерухомість, яка належить тому з подружжя, хто сплачує податок. Якщо ж спільний об'єкт поділили між подружжям у натурі, кожен сплачує податок окремо за свою частку.

Нагадаємо, у 2026 році максимальна ставка податку на нерухомість становить 120 гривень за кожен квадратний метр понад пільгову площу. Для квартир понад 300 квадратних метрів і будинків понад 500 квадратних метрів додатково передбачено 25 тисяч гривень на рік, а після отримання податкового повідомлення власник має 60 днів на сплату.