Угоди під загрозою: через збій у базі ФДМУ не оформлюється купівля-продаж нерухомості

В Україні виникли масштабні збої в роботі Єдиної бази даних звітів про оцінку майна, через що нотаріуси позбавлені можливості перевіряти оціночну вартість об'єктів. Це призводить до масового перенесення або скасування угод із відчуження нерухомості по всій країні.

Чому зупинилося оформлення купівлі-продажу

В Україні виникли масштабні збої в роботі Єдиної бази даних звітів про оцінку майна, через що нотаріуси позбавлені можливості перевіряти оціночну вартість об'єктів, повідомляє Нотаріальна палата України. Це призводить до масового перенесення або скасування угод із відчуження нерухомості по всій країні.

Як повідомляє Нотаріальна палата України, установа вже звернулася до Фонду державного майна з вимогою негайно відновити належну роботу Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Перші проблеми з перевіркою звітів нотаріуси зафіксували ще 12 серпня 2026 року. Згодом ситуація ненадовго покращилася, однак із 19 серпня технічні збої стали системними та унеможливили нормальну роботу фахівців.

Через відсутність доступу до Єдиної бази нотаріуси позбавлені можливості розрахувати дохід фізичних осіб від продажу або обміну майна для коректної сплати податків. Крім того, система не дозволяє сформувати та роздрукувати обов'язкові витяги, без яких угода вважається недійсною.

Окрім повного блокування системи, у серпні також фіксувалися випадки некоректної роботи алгоритмів. Зокрема, база видавала витяги з аномально завищеною оцінкою для земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що призводило до штучного переплачування податків.

Наслідки для покупців та продавців майна

У Нотаріальній палаті наголошують, що такі технічні несправності безпосередньо зачіпають інтереси громадян та бізнесу. Через неможливість посвідчити правочини люди змушені відкладати або повністю скасовувати довгоочікувані угоди з нерухомістю.

"Зволікання у цій ситуації призведе до порушення стабільної роботи нотаріату України в частині вчинення нотаріальних дій та державної реєстрації нерухомого майна", – застерігають у Нотаріальній палаті України.

У зв'язку з цим юристи закликали Фонд державного майна вжити термінових заходів та налагодити роботу реєстру в найкоротші терміни, аби захистити конституційні права українців на розпорядження власністю.