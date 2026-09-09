На житло для ВПО виділили понад 1,56 мільярда гривень: як громади зможуть використати кошти

В Україні збільшили фінансування житла для переселенців. Громади зможуть спрямувати додаткові кошти на створення нових місць для ВПО та облаштування тимчасового житла.

Як громади зможуть використати додаткове фінансування для ВПО

Уряд збільшив фінансування для громад з 1 мільярда до понад 1,56 мільярда гривень, повідомив народний депутат Павло Фролов. Додатково на житло для внутрішньо переміщених осіб передбачили 565,2 мільйона гривень.

Громади зможуть використати ці гроші на купівлю будівель та облаштування місць для тимчасового проживання. Також кошти можна буде спрямувати на створення і розширення фондів тимчасового та підтриманого проживання.

Більше фінансування передбачили для громад, які приймають новоевакуйованих людей. Це має допомогти збільшити кількість місць для ВПО та покращити умови проживання.

Протягом 2026 року громади зможуть повторно подавати заявки на фінансування, якщо раніше не скористалися цією можливістю або якщо виникла додаткова потреба в житлі для ВПО.

Нагадаємо, у 2026 році для ВПО планують запустити програму "Будиночки в селі". За нею громади зможуть купувати приватні будинки для переселенців, які житимуть там без орендної плати та оплачуватимуть лише комунальні послуги.