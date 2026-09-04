Житло на місці зруйнованих будинків: як російські забудовники заробляють на окупованих містах

На окупованих територіях України російські компанії розгорнули масштабне житлове будівництво. Для забудовників там діють пільгові умови, тоді як місцеві жителі роками чекають на компенсації за втрачені домівки.

Як російські забудовники заробляють на окупованих територіях

Станом на серпень 2026 року на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей будують понад 1,3 мільйона квадратних метрів житла. Російські забудовники отримують пільгові кредити під 3%, безплатну оренду землі та податкові пільги, пише Служба зовнішньої розвідки.

Для місцевих жителів ситуація зовсім інша. Вони роками чекають на компенсації за зруйновані домівки, а вцілілу нерухомість окупаційна влада може визнати "безхазяйною" та вилучити.

Водночас прибутковість забудови на окупованих територіях може сягати 30%. Це щонайменше вдвічі більше за середній показник у Росії.

Місцевих, які протестують проти знесення чи вилучення житла, викликають до силових структур. Активістам також можуть видати попередження про нібито "екстремістську діяльність".

Хто будує нове житло і скільки воно коштує

У Маріуполі житло зводить група "Еталон", пов'язана з Володимиром Євтушенковим. На окупованих територіях вона діє через компанію "РСК". Пов'язані з Євтушенковим структури отримали від банку понад 26,5 мільярда рублів пільгових кредитів. Частину новобудов у Маріуполі зводять на місці знесених будинків.

Група "Садовое Кольцо", яку пов'язують із родиною Сергія Колунова, будує у місті понад 80 тисяч квадратних метрів житла. На ці проєкти компанія отримала близько 12 мільярдів рублів фінансування.

На окупованій Луганщині понад 15,7 мільярда рублів на житлове будівництво отримала компанія "Еверест", яка раніше не зводила житла. Підпорядковані віцепрем'єру Росії структури надають забудовникам статус учасників так званої "вільної економічної зони".

У Маріуполі квартири в таких новобудовах коштують близько 170 тисяч рублів за квадратний метр. Основними покупцями є росіяни, які можуть оформити пільгову іпотеку під 2%. Максимальна компенсація місцевим покриває менш як половину вартості такого житла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада вимагає від українців на ТОТ перереєстровувати нерухомість за російськими правилами. Житло без нових документів визнають "безхазяйним" та вилучають або зносять без реальної компенсації.