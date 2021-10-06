12 лет за решеткой: жителя Мариуполя осудили за изнасилование ребенка

Октябрьский райсуд Мариуполя вынес приговор по делу местного жителя. Мужчину признали виновным в изнасиловании 10-летней девочки. За это преступление он проведет 12 лет в местах лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина в июне 2019 года встретил на улице 10-летнюю девочку.

Ранее На Киевщине задержали 48-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю

Мужчина угрожал ребенку ножом

Ребенок шел на занятия в Компьютерную Академию. Злоумышленник, угрожая ножом, заставил девочку идти вместе с ним. Над ребенком мариуполец поиздевался вблизи сарая на территории бывшего детского сада.

Во время судебного заседания обвиняемый отказался говорить о содеянном и не признавал свою вину.

В Черновцах задержали 2 пенсионеров, которые развращали несовершеннолетних

Отметим, что недавно в Черновцах задержали 2 пенсионеров. Пожилые мужчины в течение 15 лет развращали несовершеннолетних девушек. Предполагают, что пенсионеры причастны к около 90 преступлениям.

Читайте также Новая попытка изнасилования в поезде УЗ: художница объяснила, почему закрыла резонансный пост

Ужасное преступление раскрыли и в столице. 37-летний житель Киева в течение 5 лет насиловал дочь своей сожительницы. Суд избрал меру пресечения для подозреваемого содержание под стражей.