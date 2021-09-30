Женщину возмутило, что определенные медиа, гонясь за инфоповодами, забывают о сочувствии. Кроме того, Кушнир удивила предвзятость по отношению к ней многих комментаторов в соцсетях.

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Пожалела, что поделилась

Иллюстратор призналась, что после пережитого ей нужно побыть наедине. К тому же, за последние сутки она прочитала о себе в интернете слишком много негатива.

Зря я написала вообще тот пост. Надо было молчать и не выгребать эти "прокомментируйте нам в прямом включении", Наср*ть в каком вы там состоянии, давайте растянем это на замечательные сенсации,

– написала Кушнир.

Обратите внимание! Надежда Кушнир создала известного персонажа интернет-комиксов "Гуся".

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Комментаторы списали все на "хайп"

Художницу также удивило, что некоторые люди оценили ее жуткий рассказ как выдумку ради славы. Кушнир напомнила хейтерам, что имела ее и до этого благодаря творческой профессии.

"Больше всего в этом всем меня удивляют комментарии, что я все придумала, чтобы обо мне узнали. Ну да, это же так и надо было. 11 лет делать кучу охре*нных проектов, о которых все молчат, но чтоб о тебе написали, когда тебя добивался стремный жирный мужик без пупка. Детскому иллюстратору же так нужна такая слава, очень в работе помогает, ага", – эмоционально отметила иллюстратор.

Нападение на Кушнир в купе поезда: что известно

Инцидент произошел в ночь на 29 сентября в поезде Киев – Львов.

Сначала мужчина хотел, чтобы женщина коснулась его, а после отказа стянул одеяло и начал приставать.

Пассажиры в вагоне не поддержали художницу, а лишь возмутились из-за ее криков.

Кушнир переселили в другое купе, впрочем, там другой попутчик заявил ей, что "пьяные мужчины нуждаются в интиме".

В Укрзализныце попросили, чтобы потерпевшая подробно рассказала о случае, чтобы должным образом отреагировать на действия проводников.

Кроме того, в компании пообещали решить вопрос с установлением камер видеонаблюдения.

Тексты публикаций Надежды Кушнир:

Зря я написала вообще тот пост.

Надо было молчать и не выгребать эти "прокомментируйте нам в прямом включении", Наср*ть в каком вы там состоянии, давайте растянем это на замечательные сенсации.

Спасибо, пожалуй я уйду куда-то на пару дней подальше от всех и всего.

***

С полицией поговорила.

Д*рьмо о себе почитала.

День удался.

***

Больше всего в этом всем меня удивляют комментарии, что я все придумала, чтобы обо мне узнали.

Ну да, это же так и надо было. 11 лет делать кучу охре*нных проектов, о которых все молчат, но чтоб о тебе написали, когда тебя добивался стремный жирный мужик без пупка. Детскому иллюстратору же так нужна такая слава, очень в работе помогает, ага.

Я уже более или менее себя чувствую, и даже в истерическом состоянии придумала шутку (ну, как всегда, бл*ть, спасаюся), но надо же найти оправдание дебильным человеческим комментариям о хайпе. Так вот шутка юмора: у меня есть замечательная книга о пупке, ежели вы не знали.

Лучше, бл*ть, рекламы и быть не могло. Специально не придумаешь.