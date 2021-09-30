Жінку обурило, що певні медіа, женучись за інфоприводом, забувають про співчуття. Крім того, Кушнір здивувала упередженість щодо неї багатьох коментаторів у соцмережах.

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Пошкодувала, що поділилася

Ілюстраторка зізналася, що після пережитого їй потрібно побути на одинці. До того ж, за останню добу вона прочитала про себе в інтернеті надто багато негативу.

Зря я написала взагалі той пост. Треба було мовчати і не вигрібати оці "прокоментуйте нам в прямому включенні", наср*ти в якому ви там стані, давайте розтягнемо це на чудові сенсації",

– написала Кушнір.

Зверніть увагу! Надія Кушнір створила відомого персонажа інтернет-коміксів "Гуся".

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Коментатори списали все на "хайп"

Художницю також здивувало, що деякі люди оцінили її моторошну розповідь як вигадку заради слави. Кушнір нагадала хейтерам, що мала її і до цього завдяки творчій професії.

"Найбільше у цьому всьому мене дивують коментарі, шо я все придумала, щоб про мене дізналися. Ну так, це ж так і треба було. 11 років робити купу ахір*нних проєктів, про які всі мовчать, але шоб про тебе написали, коли тебе домагався стрьомний жирний мужик без пупка. Дитячому ілюстратору ж так потрібна така слава, дуже в роботі допомагає, ага", – емоційно наголосила ілюстраторка.

Напад на Кушнір у купе потягу: що відомо

Інцидент трапився в ніч проти 29 вересня у потязі Київ – Львів.

Спершу чоловік хотів, аби жінка торкнулася його, а після відмови стягнув ковдру і почав чіплятися.

Пасажири у вагоні не підтримали художницю, а лише обурилися через її крики.

Кушнір переселили до іншого купе, втім там інший попутник заявив їй, що "п'яні чоловіки потребують інтиму".

В Укрзалізниці попросили, аби потерпіла детально розповіла про випадок, щоб належно відреагувати на дії провідників.

Крім того, в компанії пообіцяли вирішити питання зі встановленням камер відеоспостереження.

Тексти публікацій Надії Кушнір:

Зря я написала взагалі той пост.

Треба було мовчати і не вигрібати оці "прокоментуйте нам в прямому включенні", наср*ти в якому ви там стані, давайте розтягнемо це на чудові сенсації.

Спасіба, пажалуй я уйду кудась на пару днів подалі від всіх і всього.

***

З поліцією поговорила.

Г*мна про себе почитала.

День удался.

***

Найбільше у цьому всьому мене дивують коментарі, шо я все придумала, щоб про мене дізналися.

Ну так, це ж так і треба було. 11 років робити купу ахір*нних проєктів,про які всі мовчать, але шоб про тебе написали, коли тебе домагався стрьомний жирний мужик без пупка. Дитячому ілюстратору ж так потрібна така слава, дуже в роботі допомагає, ага.

Я уже більш-менш почуваюся, і навіть в істеричному стані придумала шутку (ну, як завжди, бл*дь, спасаюся), але треба ж найти оправдання дибільним людським коментарям про хайп. Так вот шутка юмара: у мене є чудова книжка про пуп, якшо ви не знали.

Лучче, бл*дь, реклами і бути не могло. Спеціально не придумаєш.