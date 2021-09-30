Жінку обурило, що певні медіа, женучись за інфоприводом, забувають про співчуття. Крім того, Кушнір здивувала упередженість щодо неї багатьох коментаторів у соцмережах.
За темою Боялася навіть поворухнутись: у поїзді УЗ ледь не зґвалтували відому ілюстраторку
Пошкодувала, що поділилася
Ілюстраторка зізналася, що після пережитого їй потрібно побути на одинці. До того ж, за останню добу вона прочитала про себе в інтернеті надто багато негативу.
Зря я написала взагалі той пост. Треба було мовчати і не вигрібати оці "прокоментуйте нам в прямому включенні", наср*ти в якому ви там стані, давайте розтягнемо це на чудові сенсації",
– написала Кушнір.
Схоже Неадекват побив і хотів зґвалтувати жінку в потязі: суд заарештував зловмисника
Коментатори списали все на "хайп"
Художницю також здивувало, що деякі люди оцінили її моторошну розповідь як вигадку заради слави. Кушнір нагадала хейтерам, що мала її і до цього завдяки творчій професії.
"Найбільше у цьому всьому мене дивують коментарі, шо я все придумала, щоб про мене дізналися. Ну так, це ж так і треба було. 11 років робити купу ахір*нних проєктів, про які всі мовчать, але шоб про тебе написали, коли тебе домагався стрьомний жирний мужик без пупка. Дитячому ілюстратору ж так потрібна така слава, дуже в роботі допомагає, ага", – емоційно наголосила ілюстраторка.
Напад на Кушнір у купе потягу: що відомо
- Інцидент трапився в ніч проти 29 вересня у потязі Київ – Львів.
- Спершу чоловік хотів, аби жінка торкнулася його, а після відмови стягнув ковдру і почав чіплятися.
- Пасажири у вагоні не підтримали художницю, а лише обурилися через її крики.
- Кушнір переселили до іншого купе, втім там інший попутник заявив їй, що "п'яні чоловіки потребують інтиму".
- В Укрзалізниці попросили, аби потерпіла детально розповіла про випадок, щоб належно відреагувати на дії провідників.
- Крім того, в компанії пообіцяли вирішити питання зі встановленням камер відеоспостереження.
Тексти публікацій Надії Кушнір:
Зря я написала взагалі той пост.
Треба було мовчати і не вигрібати оці "прокоментуйте нам в прямому включенні", наср*ти в якому ви там стані, давайте розтягнемо це на чудові сенсації.
Спасіба, пажалуй я уйду кудась на пару днів подалі від всіх і всього.
***
З поліцією поговорила.
Г*мна про себе почитала.
День удался.
***
Найбільше у цьому всьому мене дивують коментарі, шо я все придумала, щоб про мене дізналися.
Ну так, це ж так і треба було. 11 років робити купу ахір*нних проєктів,про які всі мовчать, але шоб про тебе написали, коли тебе домагався стрьомний жирний мужик без пупка. Дитячому ілюстратору ж так потрібна така слава, дуже в роботі допомагає, ага.
Я уже більш-менш почуваюся, і навіть в істеричному стані придумала шутку (ну, як завжди, бл*дь, спасаюся), але треба ж найти оправдання дибільним людським коментарям про хайп. Так вот шутка юмара: у мене є чудова книжка про пуп, якшо ви не знали.
Лучче, бл*дь, реклами і бути не могло. Спеціально не придумаєш.