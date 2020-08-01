Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Віталію Рудзьку. Його підозрюють у побитті та спробі зґвалтування Анастасії Лугової. Ці страшні події трапилися вночі проти 1 серпня у потязі Маріуполь – Київ.

Арешт Віталія Рудзька: деталі

Рішення про запобіжний захід зловмиснику ухвалила суддя Солом’янського райсуду Світлана Горбатовська. Про це написав у фейсбуці заступника міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Він зауважив, що суддя задовольнила клопотання прокуратури та поліції. Тому Рудзька відправили на два місяці за ґрати. Водночас він не має права вийти під заставу.

Досудове слідство у справі буде повним, всебічним та проведеним в розумні терміни. Справедливість є, і за неї варто боротися! – підсумував Геращенко.

Що відомо про зловминика

Раніше Геращенко повідомляв, що він є уродженцем Запоріжжя та народився у 1975 році.

Крім того, чоловік був тричі засудженим:

1996 рік – за викрадення автомобіля,

1999 рік – за хуліганство,

2008 рік – за крадіжку.

За словами заступника очільника МВС, за фактом подій у потязі оголосили підозру за двома статтямми:

про завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості,

про спробу зґвалтування.

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Коротко про побиття та зґвалтування жінки в потязі