Неадекват побив і хотів зґвалтувати жінку в потязі: суд заарештував зловмисника
Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Віталію Рудзьку. Його підозрюють у побитті та спробі зґвалтування Анастасії Лугової. Ці страшні події трапилися вночі проти 1 серпня у потязі Маріуполь – Київ.
Арешт Віталія Рудзька: деталі
Рішення про запобіжний захід зловмиснику ухвалила суддя Солом’янського райсуду Світлана Горбатовська. Про це написав у фейсбуці заступника міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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Він зауважив, що суддя задовольнила клопотання прокуратури та поліції. Тому Рудзька відправили на два місяці за ґрати. Водночас він не має права вийти під заставу.
Досудове слідство у справі буде повним, всебічним та проведеним в розумні терміни. Справедливість є, і за неї варто боротися! – підсумував Геращенко.
Що відомо про зловминика
Раніше Геращенко повідомляв, що він є уродженцем Запоріжжя та народився у 1975 році.
Крім того, чоловік був тричі засудженим:
- 1996 рік – за викрадення автомобіля,
- 1999 рік – за хуліганство,
- 2008 рік – за крадіжку.
За словами заступника очільника МВС, за фактом подій у потязі оголосили підозру за двома статтямми:
- про завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості,
- про спробу зґвалтування.
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Коротко про побиття та зґвалтування жінки в потязі
- Зловмисник сам зайшов у купе до Анастасії Лугової, коли вона спала разом із сином. Водночас чоловік був у одних трусах.
- Опісля він побив жінку та почав до неї домагатися.
- Зрештою вони зайшли до його купе, і там жінка побачила ніж. Тому подумала, що для нього не буде складно ще і її вбити.
- Дитину ж Анастасія залишила у своєму купе. Коли ж хлопчик почав плакати, потерпіла вирішила цей момент використати, аби все розповісти провідниці.
- У підсумку залізничники затримали чоловіка та не відпускали його впродовж 3 годин, поки потяг не прибув до Києва.
- На станції у столиці зловмисника передали правоохоронцям.