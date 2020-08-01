Чоловік намагався зґвалтувати та побив жінку в потязі: реакція Криклія
Уночі проти 1 серпня в потязі Маріуполь – Київ чоловік сильно побив і намагався згвалтувати Анастасію Лугову. Зловмисника навіть не зупинило те, що поряд із жінкою в цей час перебував неповнолітній син. На інцидент уже відреагував міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Заява Криклія щодо подій у потязі Маріуполь – Київ
Інцидент міністр прокоментував у фейсбуці. Він наголосив, що світ поглинає чергова хвиля насильства, тому необхідно цьому швидко протидіяти. Зокрема, в Україні нещодавно дали про себе знати полтавський і луцький терористи.
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"В вже сьогодні маємо нову важку історію, цього разу на Укрзалізниці. Хворий збоченець намагався у нічному потягу Маріуполь-Київ скоїти жахливе з Анастасією Луговою в присутності її сина. Вона сміливо дала відсіч, але це їй коштувало фізичних і психічних травм. На злочинця на зупинці в Києві вже чекали поліцейські", – зазначив Криклій.
Очільник Мінінфраструктури наголосив, що таким історіям – не місце на Укразалізниці.
Наша залізниця має бути безпечною для пасажирів і працівників. Гадаю, саме час розглянути можливість повернення поліції охорони до патрулювання у нічних потягах. І було б точно не зайвим забезпечити газовими балончиками (або шокерами) провідників, хворі збоченці мають бачити життя в інших кольорах,
– заявив Криклій.
Зауважимо, після цього випадку в Укразалізниці також наголосили, що необхідно терміново повертати у потяги далекого сполучення поліцію. Ті, зі свого боку, забезпечать повну безпеку пасажирів.
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Коротко про побиття та зґвалтування жінки в потязі
- Зловмисник сам зайшов у купе до Анастасії Лугової, коли вона спала разом із сином. Водночас чоловік був у одних трусах.
- Опісля він побив жінку та почав до неї домагатися.
- Зрештою вони зайшли до його купе, і там жінка побачила ніж. Тому подумала, що для нього не буде складно ще і її вбити.
- Дитину ж Анастасія залишила у своєму купе. Коли ж хлопчик почав плакати, потерпіла вирішила цей момент використати, аби все розповісти провідниці.
- У підсумку залізничники затримали чоловіка та не відпускали його впродовж 3 годин, поки потяг не прибув до Києва.
- На станції у столиці зловмисника передали правоохоронцям.
- За словами заступника очільника МВС Антона Геращенка, готують підозру за двома статтями – про завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості та про спробу зґвалтування.
- Водночас поліція та прокуратура проситимуть суддю вибрати запобіжний захід у вигляді арешту без права виходу під заставу
- Ім’я чоловіка – Віталій Рудзько. Раніше його засуджували тричі.