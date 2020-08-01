Уночі проти 1 серпня в потязі Маріуполь – Київ чоловік сильно побив і намагався згвалтувати Анастасію Лугову. Зловмисника навіть не зупинило те, що поряд із жінкою в цей час перебував неповнолітній син. На інцидент уже відреагував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Заява Криклія щодо подій у потязі Маріуполь – Київ

Інцидент міністр прокоментував у фейсбуці. Він наголосив, що світ поглинає чергова хвиля насильства, тому необхідно цьому швидко протидіяти. Зокрема, в Україні нещодавно дали про себе знати полтавський і луцький терористи.

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"В вже сьогодні маємо нову важку історію, цього разу на Укрзалізниці. Хворий збоченець намагався у нічному потягу Маріуполь-Київ скоїти жахливе з Анастасією Луговою в присутності її сина. Вона сміливо дала відсіч, але це їй коштувало фізичних і психічних травм. На злочинця на зупинці в Києві вже чекали поліцейські", – зазначив Криклій.

Очільник Мінінфраструктури наголосив, що таким історіям – не місце на Укразалізниці.

Наша залізниця має бути безпечною для пасажирів і працівників. Гадаю, саме час розглянути можливість повернення поліції охорони до патрулювання у нічних потягах. І було б точно не зайвим забезпечити газовими балончиками (або шокерами) провідників, хворі збоченці мають бачити життя в інших кольорах,

– заявив Криклій.

Зауважимо, після цього випадку в Укразалізниці також наголосили, що необхідно терміново повертати у потяги далекого сполучення поліцію. Ті, зі свого боку, забезпечать повну безпеку пасажирів.

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