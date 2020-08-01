Мужчина пытался изнасиловать и избил женщину в поезде: реакция Криклия
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев мужчина сильно избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую. Злоумышленника даже не остановило то, что рядом с женщиной в это время находился несовершеннолетний сын. На инцидент уже отреагировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Заявление Криклия относительно событий в поезде Мариуполь – Киев
Инцидент министр прокомментировал в фейсбуке. Он отметил, что мир поглощает очередная волна насилия, поэтому необходимо этому быстро противодействовать. В частности, в Украине недавно дали о себе знать полтавский и луцкий террористы.
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"Уже сегодня наблюдаем новую тяжелую историю, на этот раз на Укрзализныце. Больной извращенец пытался в ночном поезде Мариуполь-Киев совершить ужасное с Анастасией Луговой в присутствии ее сына. Она смело дала отпор, но это ей стоило физических и психических травм. На преступника на остановке в Киеве уже ждали полицейские", – отметил Криклий.
Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что таким историям – не место на Укразализныце.
Наша железная дорога должна быть безопасной для пассажиров и работников. Думаю, самое время рассмотреть возможность возвращения охраны полиции к патрулированию в ночных поездах. И было бы точно не лишним обеспечить газовыми баллончиками (или шокерами) проводников, больные извращенцы должны видеть жизнь в других цветах,
– заявил Криклий.
Заметим, после этого случая в Укразализныце также подчеркнули, что необходимо срочно возвращать в поезда дальнего следования полицию. Те, со своей стороны, обеспечат полную безопасность пассажиров.
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Кратко об избиении и изнасиловании женщины в поезде
- Злоумышленник сам зашел в купе к Анастасии Луговой, когда она спала вместе с сыном. В то же время мужчина был в одних трусах.
- После этого он избил женщину и начал к ней домогаться.
- В конце концов они зашли в его купе, и там женщина увидела нож. Поэтому подумала, что для него не будет сложно ее еще и убить.
- Ребенка же Анастасия оставила в своем купе. Когда же мальчик начал плакать, потерпевшая решила этот момент использовать, чтобы все рассказать проводнице.
- В итоге железнодорожники задержали мужчину и не отпускали его на протяжении 3 часов, пока поезд не прибыл в Киев.
- На станции в столице злоумышленника передали правоохранителям.
- По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, готовят подозрении по двум статьям – о причинении телесных повреждений средней тяжести и попытке изнасилования.
- В то же время полиция и прокуратура будут просить судью избрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог.
- Имя мужчины – Виталий Рудзько. Ранее его осуждали трижды.