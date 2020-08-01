В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев мужчина сильно избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую. Злоумышленника даже не остановило то, что рядом с женщиной в это время находился несовершеннолетний сын. На инцидент уже отреагировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Заявление Криклия относительно событий в поезде Мариуполь – Киев

Инцидент министр прокомментировал в фейсбуке. Он отметил, что мир поглощает очередная волна насилия, поэтому необходимо этому быстро противодействовать. В частности, в Украине недавно дали о себе знать полтавский и луцкий террористы.

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"Уже сегодня наблюдаем новую тяжелую историю, на этот раз на Укрзализныце. Больной извращенец пытался в ночном поезде Мариуполь-Киев совершить ужасное с Анастасией Луговой в присутствии ее сына. Она смело дала отпор, но это ей стоило физических и психических травм. На преступника на остановке в Киеве уже ждали полицейские", – отметил Криклий.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что таким историям – не место на Укразализныце.

Наша железная дорога должна быть безопасной для пассажиров и работников. Думаю, самое время рассмотреть возможность возвращения охраны полиции к патрулированию в ночных поездах. И было бы точно не лишним обеспечить газовыми баллончиками (или шокерами) проводников, больные извращенцы должны видеть жизнь в других цветах,

– заявил Криклий.

Заметим, после этого случая в Укразализныце также подчеркнули, что необходимо срочно возвращать в поезда дальнего следования полицию. Те, со своей стороны, обеспечат полную безопасность пассажиров.

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