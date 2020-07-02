Пассажиров поезда "Укрзализныци" сообщением Апостолово – Херсон 30 июня во время ливня изрядно залило водой. Все из-за протекания дырявой крыши.

Один из пассажиров Михаил Игнатенко опубликовал видео на своей странице в фейсбук.

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На видео видно, как сразу в нескольких местах с потолка плацкартного вагона льются потоки воды.

Люди, которые находятся в поезде, пытаются скрыться подальше от "дождя", чтобы насквозь не промокнуть.

В "Укрзализныце" на публикацию видео с дырявым вагоном пока никак не отреагировали.

В то же время пользователи в соцсетях шутят, что таким образом "в "Укрзализныце" решили радикально бороться с отсутствием душа и кондиционеров, запустив поезда с дырявой крышей.

Смотрите видео потопа в одном из вагонов поезда:

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