Летний душ: пассажиров поезда Апостолово – Херсон залило водой во время ливня – видео
Пассажиров поезда "Укрзализныци" сообщением Апостолово – Херсон 30 июня во время ливня изрядно залило водой. Все из-за протекания дырявой крыши.
Один из пассажиров Михаил Игнатенко опубликовал видео на своей странице в фейсбук.
Кстати Укрзализныця закупила на 100 миллионов краденых и некачественных запчастей: фото
Что известно о затоплении поезда Апостолово – Херсон
- На видео видно, как сразу в нескольких местах с потолка плацкартного вагона льются потоки воды.
- Люди, которые находятся в поезде, пытаются скрыться подальше от "дождя", чтобы насквозь не промокнуть.
- В "Укрзализныце" на публикацию видео с дырявым вагоном пока никак не отреагировали.
В то же время пользователи в соцсетях шутят, что таким образом "в "Укрзализныце" решили радикально бороться с отсутствием душа и кондиционеров, запустив поезда с дырявой крышей.
Смотрите видео потопа в одном из вагонов поезда:
Смотрите также На Кировоградщине загорелась электричка: ее выпустили еще 45 лет назад – фото, видео