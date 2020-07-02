Пасажирів потяга "Укрзалізниці" сполученням Апостолове – Херсон 30 червня під час зливи добряче залило водою. Все через протікання дірявого даху.

Один із пасажирів Михайло Ігнатенко опублікував відео на своїй фейсбук-сторінці.

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Що відомо про затоплення потяга Апостолове – Херсон

На відео видно, як відразу в декількох місцях зі стелі плацкартного вагону ллються потоки води.

Люди, які перебувають у потязі, намагаються сховатися подалі від "дощу", аби вщент не промокнути.

В "Укрзалізниці" на публікацію відео з дірявим вагоном наразі ніяк не відреагували.

Водночас користувачі в соцмережах жартують, що таким чином "в "Укрзалізниці" вирішили радикально боротися з відсутністю душу та кондиціонерів, запустивши потяги з дірявим дахом.

Дивіться відео потопу в одному із вагонів потяга:

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