Літній душ: пасажирів потяга Апостолове – Херсон залило водою під час зливи – відео
Пасажирів потяга "Укрзалізниці" сполученням Апостолове – Херсон 30 червня під час зливи добряче залило водою. Все через протікання дірявого даху.
Один із пасажирів Михайло Ігнатенко опублікував відео на своїй фейсбук-сторінці.
До речі Укрзалізниця закупила на 100 мільйонів крадених і неякісних запчастин: фото
Що відомо про затоплення потяга Апостолове – Херсон
- На відео видно, як відразу в декількох місцях зі стелі плацкартного вагону ллються потоки води.
- Люди, які перебувають у потязі, намагаються сховатися подалі від "дощу", аби вщент не промокнути.
- В "Укрзалізниці" на публікацію відео з дірявим вагоном наразі ніяк не відреагували.
Водночас користувачі в соцмережах жартують, що таким чином "в "Укрзалізниці" вирішили радикально боротися з відсутністю душу та кондиціонерів, запустивши потяги з дірявим дахом.
Дивіться відео потопу в одному із вагонів потяга:
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