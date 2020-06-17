Укрзалізниця закупила неякісні запчастини на понад 100 мільйонів гривень. Продукція не відповідала встановленим характеристикам, і несла загрозу функціонуванню залізничних перевезень.

Оборудку організували представники комерційних структур за "підтримки" посадовців керівного складу Укрзалізниці. СБУ вже почала обшуки у 5 регіонах України на структурних підрозділах компанії, комерційних структурах, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Продукція мала явні ознаки попереднього використання. Одна частина, за даними слідства, виготовлена в кустарний спосіб, а інша – викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі.

Експерти переконані, що експлуатація такого обладнання на рухомому складі Укрзалізниці призводила до системного виходу його з ладу, виникнення надзвичайних подій і зривів перевезень.

Організатори схеми привласнили собі більше ніж 100 мільйонів гривень. Значну частину коштів отримували фігуранти через фірми з ознаками фіктивності.

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