10 тисяч проросійських ботів: СБУ викрила гігантську мережу "ботоферм" в Україні
Кіберофіцери Служби безпеки України 16 червня викрили велику міжрегіональну мережу "ботоферм" у Києві та низці інших областей. Опікувалися ботами куратори з Росії.
Пресцентр СБУ повідомляє, що можливості мережі дозволяли створювати фейки про Україну від понад 10 тисяч ботів.
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Як діяли і чим займалися проросійські боти в Україні
- Організатори "ботоферми" використовували не лише облікові записи в соцмережах та електронні пошти, а й е-гаманці з фейковими персональними даними.
- Працівників "ботоферм" забезпили всім необхідним обладнанням і програмним забезпеченням.
- Для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські та європейські SIM-карти мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а в Росії також без сприяння з боку спецслужб.
- Силовики провели обшуки за 12 адресами, де перебувало обладнання. Вони вилучили докази причетності конкретних осіб, а також понад 40 тисяч SIM-карт мобільних операторів.
У СБУ з'ясували, що виконуючи замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, організатори ботоферм:
- здійснювали інформаційні "вкиди",
- сприяли поширенню негативних настроїв,
- дискредитували українську владу як всередині країни, так і за її межами.
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Що відомо про останні хакерські атаки росіян в Україні
- Раніше на українські державні інформаційні ресурси та об'єкти критичної інфраструктури припало 11 тисяч атак. До прикладу, системі вдалось заблокувала 18 DDoS-атак на сайт Офісу Президента України.
- У квітні хакери атакували діяльність серверів КМДА. За одну годину вдалось зафіксувати приблизно 1,5 мільйона оригінальних IP-адрес. А за 20 хвилин система кіберзахисту відхилила приблизно 4 мільярди атакувальних запитів.
- 14 квітня хакери намагались атакувати брифінг мера Києва Віталія Кличка. Трансляцію все ж вдалось провести, але з суттєвим запізненням.