Кіберофіцери Служби безпеки України 16 червня викрили велику міжрегіональну мережу "ботоферм" у Києві та низці інших областей. Опікувалися ботами куратори з Росії.

Пресцентр СБУ повідомляє, що можливості мережі дозволяли створювати фейки про Україну від понад 10 тисяч ботів. Актуально Кожен восьмий українець має один пароль на всі акаунти: цікаве дослідження Як діяли і чим займалися проросійські боти в Україні Організатори "ботоферми" використовували не лише облікові записи в соцмережах та електронні пошти, а й е-гаманці з фейковими персональними даними.

Працівників "ботоферм" забезпили всім необхідним обладнанням і програмним забезпеченням.

Для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські та європейські SIM-карти мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а в Росії також без сприяння з боку спецслужб.

Силовики провели обшуки за 12 адресами, де перебувало обладнання. Вони вилучили докази причетності конкретних осіб, а також понад 40 тисяч SIM-карт мобільних операторів. У СБУ з'ясували, що виконуючи замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, організатори ботоферм: здійснювали інформаційні "вкиди",

сприяли поширенню негативних настроїв,

дискредитували українську владу як всередині країни, так і за її межами. До теми Кулеба закликав ООН покарати Росію за кібератаки Що відомо про останні хакерські атаки росіян в Україні Раніше на українські державні інформаційні ресурси та об'єкти критичної інфраструктури припало 11 тисяч атак. До прикладу, системі вдалось заблокувала 18 DDoS-атак на сайт Офісу Президента України.

У квітні хакери атакували діяльність серверів КМДА. За одну годину вдалось зафіксувати приблизно 1,5 мільйона оригінальних IP-адрес. А за 20 хвилин система кіберзахисту відхилила приблизно 4 мільярди атакувальних запитів.

14 квітня хакери намагались атакувати брифінг мера Києва Віталія Кличка. Трансляцію все ж вдалось провести, але з суттєвим запізненням.