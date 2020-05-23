Кулеба закликав ООН покарати Росію за кібератаки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Російську Федерацію необхідно притягнути до міжнародної відповідальності за низку кібератак на критичні об'єкти України.

З таким проханням він звернувся до Радбезу ООН під час онлайн-засідання, пише пресслужба МЗС. За його словами, Росія використовує кібератаки як політичний інструмент.

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Кулеба вважає, що починаючи з 2014 року такі дії є одним з вимірів російської агресії проти України. Водночас на це скаржаться й інші держави, які впевненні, що саме Кремль відповідальним за кібератаки з використанням новітнього зловмисного програмного забезпечення.

Україна наполягає: тих, хто цілеспрямовано організовує та втілює кібератаки, необхідно притягати до відповідальності. Ми переконані, що чинне міжнародне право розповсюджується і на кіберпростір. У ньому також діє принцип ненападу однієї держави на іншу,

– наголосив Кулеба.

Міністр вважає, що під час епідемії коронавірусу загроза кібератак зростає, а тому необхідно виробити разом з ООН спільні правила, які допоможуть запобігти дискредитацію комп'ютерних технологій.

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