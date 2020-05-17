Масштабний витік даних понад тисячі чиновників Європарламенту: хто постраждав найбільше

У Європарламенті заявили про витік конфіденційної інформації та паролів понад тисячі співробітників та парламентарів. Через потрапляння інформації у відкритий доступ постраждали 15 тисяч облікових записів інших співробітників у справах Євросоюзу.

Через витік інформації доступними для загалу стали конфіденційна інформація та зашифровані паролі, повідомив віцепрезидент Європарламенту Марсель Колай, пише Politico.

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Що відомо про витік даних та хто від нього постраждав

У відкритий доступ потрапила конфіденційна інформація та паролі 1200 співробітників і членів Європейського парламенту,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, постраждали 15 тисяч облікових записів інших співробітників у справах ЄС.

Колая не уточнив, які саме політичні сили найбільше постраждали від витоку інформації. За даними видання, мова йде про найбільшу політичну фракцію в Європарламенті, а саме Європейську народну партію.

Як коментують ситуацію у партії

Речник партії підтвердив витік даних, зокрема про те, що у відкритому доступі опинилися адреси електронної пошти та паролі. Однак він додав, що база даних застаріла, бо в ній інформація ще з 2018 року. Натомість у 2019 році партія почала використовувати новий сайт.

Там також запевняють, що чиновники у безпеці, адже в парламенті система вимагає повністю змінювати паролі кожні три місяці.

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Де вперше виявили витік даних

Першими про витік заявили в індійській компанії Shadowmap. Вона спеціалізується на наданні послуг у сфері кібербезпеки. Її засновник Яш Кадакія заявив про файли з конфіденційною інформацією, виявлені через інтернет-портал, який є частиною домену Європарламенту.

За його словами, вони містили інформацію про тисячі людей та їхні зв'язки з політичними партіями, установами, агентством Євросоюзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex тощо.