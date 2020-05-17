Масштабная утечка данных более тысячи чиновников Европарламента: кто пострадал больше всех

В Европарламенте заявили об утечке конфиденциальной информации и паролей более тысячи сотрудников и парламентариев. Из-за попадания информации в открытый доступ пострадали 15 тысяч учетных записей других сотрудников по делам Евросоюза.

Через витік інформації доступними для загалу стали конфіденційна інформація та зашифровані паролі, повідомив віцепрезидент Європарламенту Марсель Колай, пише Politico.

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Що відомо про витік даних та хто від нього постраждав

У відкритий доступ потрапила конфіденційна інформація та паролі 1200 співробітників і членів Європейського парламенту,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, постраждали 15 тисяч облікових записів інших співробітників у справах ЄС.

Колая не уточнив, які саме політичні сили найбільше постраждали від витоку інформації. За даними видання, мова йде про найбільшу політичну фракцію в Європарламенті, а саме Європейську народну партію.

Як коментують ситуацію у партії

Речник партії підтвердив витік даних, зокрема про те, що у відкритому доступі опинилися адреси електронної пошти та паролі. Однак він додав, що база даних застаріла, бо в ній інформація ще з 2018 року. Натомість у 2019 році партія почала використовувати новий сайт.

Там також запевняють, що чиновники у безпеці, адже в парламенті система вимагає повністю змінювати паролі кожні три місяці.

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Де вперше виявили витік даних

Першими про витік заявили в індійській компанії Shadowmap. Вона спеціалізується на наданні послуг у сфері кібербезпеки. Її засновник Яш Кадакія заявив про файли з конфіденційною інформацією, виявлені через інтернет-портал, який є частиною домену Європарламенту.

За його словами, вони містили інформацію про тисячі людей та їхні зв'язки з політичними партіями, установами, агентством Євросоюзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex тощо.