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Кулеба призвал ООН наказать Россию за кибератаки

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Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Российскую Федерацию необходимо привлечь к международной ответственности за ряд кибератак на критические объекты Украины.

З таким проханням він звернувся до Радбезу ООН під час онлайн-засідання, пише пресслужба МЗС. За його словами, Росія використовує кібератаки як політичний інструмент.

До слова Масштабний витік даних понад тисячі чиновників Європарламенту: хто постраждав найбільше

Кулеба вважає, що починаючи з 2014 року такі дії є одним з вимірів російської агресії проти України. Водночас на це скаржаться й інші держави, які впевненні, що саме Кремль відповідальним за кібератаки з використанням новітнього зловмисного програмного забезпечення.

Україна наполягає: тих, хто цілеспрямовано організовує та втілює кібератаки, необхідно притягати до відповідальності. Ми переконані, що чинне міжнародне право розповсюджується і на кіберпростір. У ньому також діє принцип ненападу однієї держави на іншу,
– наголосив Кулеба.

Міністр вважає, що під час епідемії коронавірусу загроза кібератак зростає, а тому необхідно виробити разом з ООН спільні правила, які допоможуть запобігти дискредитацію комп'ютерних технологій.

Останні серйозні хакерські атаки в Україні

  • З 6 по 12 травня на українські державні інформаційні ресурси та об'єкти критичної інфраструктури припало 11 тисяч атак. До прикладу, системі вдалось заблокувала 18 DDoS-атак на сайт Офісу Президента України.
  • У квітні хакери атакували діяльність серверів КМДА. За одну годину вдалось зафіксувати приблизно 1,5 мільйона оригінальних IP-адрес. А за 20 хвилин система кіберзахисту відхилила приблизно 4 мільярди атакувальних запитів.
  • 14 квітня хакери намагались атакувати брифінг мера Києва Віталія Кличка. Трансляцію все ж вдалось провести, але з суттєвим запізненням.
Автор: Юлия Гилей
Теги: МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Украина – Россия Кибербезопасность ООН Новости России Новости Украины
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