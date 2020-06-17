Укрзализныця закупила некачественные запчасти более чем 100 миллионов гривен. Продукция не отвечала установленным характеристикам, и несла угрозу функционированию железнодорожных перевозок.

Сделку организовали представители коммерческих структур при "поддержке" чиновников руководящего состава Укрзализныци. СБУ уже начала обыски в 5 регионах Украины на структурных подразделениях компании, коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К слову 10 тысяч пророссийских ботов: СБУ разоблачила гигантскую сеть "ботоферм" в Украине

Продукция имела явные признаки предыдущего использования. Одна часть, по данным следствия, изготовлена в кустарным способом, а другая – похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли.

Эксперты убеждены, что эксплуатация такого оборудования на подвижном составе Укрзализныци приводила к системному выходу его из строя, возникновению чрезвычайных событий и срывов перевозок.

Организаторы схемы присвоили себе более 100 миллионов гривен. Значительную часть средств получали фигуранты через фирмы с признаками фиктивности.

СБУ проводит обыски из-за некачественных запчастей, которые закупила УЗ: смотрите фото СБУ