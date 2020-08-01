Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Виталию Рудзько. Его подозревают в избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой. Эти страшные события случились в ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев.

Арест Виталия Рудзько: детали

Решение о мере пресечения злоумышленнику приняла судья Соломенского райсуда Светлана Горбатовская. Об этом написал в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Он отметил, что судья удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции. Поэтому Рудзько отправили на два месяца за решетку. В то же время он не получил права выйти под залог.

Досудебное следствие по делу будет полным, всесторонним и проведенным в разумные сроки. Справедливость есть и за нее стоит бороться! – подытожил Геращенко.

Что известно о злоумышленнике

Ранее Геращенко сообщал, что тот является уроженцем Запорожья и родился в 1975 году.

Кроме того, мужчина был трижды судимым:

1996 год – за угон автомобиля,

1999 год – за хулиганство,

2008 год – за кражу.

По словам заместителя главы МВД, по факту событий в поезде объявили подозрение по двум статьям:

о нанесении телесных повреждений средней тяжести,

о попытке изнасилования.

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