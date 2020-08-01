Неадекват избил и хотел изнасиловать женщину в поезде: суд арестовал злоумышленника
Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Виталию Рудзько. Его подозревают в избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой. Эти страшные события случились в ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев.
Арест Виталия Рудзько: детали
Решение о мере пресечения злоумышленнику приняла судья Соломенского райсуда Светлана Горбатовская. Об этом написал в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Он отметил, что судья удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции. Поэтому Рудзько отправили на два месяца за решетку. В то же время он не получил права выйти под залог.
Досудебное следствие по делу будет полным, всесторонним и проведенным в разумные сроки. Справедливость есть и за нее стоит бороться! – подытожил Геращенко.
Что известно о злоумышленнике
Ранее Геращенко сообщал, что тот является уроженцем Запорожья и родился в 1975 году.
Кроме того, мужчина был трижды судимым:
- 1996 год – за угон автомобиля,
- 1999 год – за хулиганство,
- 2008 год – за кражу.
По словам заместителя главы МВД, по факту событий в поезде объявили подозрение по двум статьям:
- о нанесении телесных повреждений средней тяжести,
- о попытке изнасилования.
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Кратко об избиении и изнасиловании женщины в поезде
- Злоумышленник сам зашел в купе к Анастасии Луговой, когда она спала вместе с сыном. В то же время мужчина был в одних трусах.
- После этого он избил женщину и начал к ней домогаться.
- В конце концов они зашли в его купе, и там женщина увидела нож. Поэтому подумала, что для него не будет сложно еще и убить ее.
- Ребенка же Анастасия оставила в своем купе. Когда же мальчик начал плакать, потерпевшая решила этот момент использовать, чтобы все рассказать проводнице.
- В итоге железнодорожники задержали мужчину и не отпускали его на протяжении 3 часов, пока поезд не прибыл в Киев.
- На станции в столице злоумышленника передали правоохранителям.