Про це повідомляє 24 Канал з посилання на свіжий звіт Інституту вивчення війни.
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Звіт ISW щодо ситуації на фронті 26 березня
- Так, супутникові знімки показують, що росіянам вдалося просунутися на схід на в межах Журавки Сумської області.
- Водночас Збройні Сили, ймовірно, просунулися на захід від Демидівки та на північний захід від Поповки, що у Бєлгородській області.
- 25 березня російські війська продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Така ж ситуація і на Куп'янському й Лиманському напрямках, а також біля Борової.
- Також протягом доби окупантам не вдалося досягти успіхів і на Сіверському напрямку. Стосовно Часового Яру, то 24 і 25 березня російські війська вели наступальні дії біля самого міста та на південь в напрямку Предтечиного та Диліївки – результатів ворог не мав.
- Все ж ворог мав успіх на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 березня, показують, що російські війська просунулися в північно-західній частині Торецька та центральній частині Олександрополі, що на південний захід від Торецька. Додаткові фото за 21 березня показують, що російські війська просунулися на південно-східну околицю Щербинівки.
- Покровський напрямок був стабільний: Інститут вивчення війни не знайшов доказів просування росіян. За непідтвердженими данними ЗСУ могли зайняти приблизно половину Солоного, приблизно половину Тарасівки та житлові масиви біля Котлиного.
- Також росіяни продовжували наступ на Курахівському напрямку, проте без підтверджених просувань. Без успіхів ворога й у напрямку Великої Новосілки.
- На жаль, росіяни мали успіх у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 березня, показують, що окупанти просунулися в центрі Степового (на північний захід від Роботиного) і в південній частині Лобкового (на північний захід від Роботиного).
- На Дніпровському напрямку, попри атаки ворога, змін не фіксують.