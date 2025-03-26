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Що відбувається на фронті станом на 26 березня за даними ISW / Колаж 24 Каналу

Інститут вивчення війни 26 березня оновив дані щодо ситуації на фронті. ЗСУ вдалося просунутися вздовж кордону у Білгородської області, а росіянам – на Сумщині та кількох інших ділянках.