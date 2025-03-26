Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті станом на 22:00 25 березня

На Харківському напрямку ворог 4 рази атакував в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник проводив 5 штурмів позицій наших оборонців у районах Загризового та Петропавлівки, атаки противника відбито.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 4 наступальні дії загарбників поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення в напрямках Предтечиного та Білої Гори. Всі атаки зупинені українськими воїнами.

На Торецькому напрямку росіяни 23 рази атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Торецька та неподалік Диліївки і Кримського.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 68 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в бік Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 361 окупант, 190 з них — безповоротно. Знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів, один танк, два пункти управління БпЛА, також було суттєво пошкоджено 10 мотоциклів, чотири автомобілі та три пункти управління БпЛА,

– повідомили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населеного пункту Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався просунутись вперед в районі населеного пункту Привільне.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися у районі Кам’янського та в напрямку Лобкового, Степового.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником.

Сили оборони України продовжують Курську операцію, де противник протягом доби провів 28 штурмів позицій українських підрозділів.