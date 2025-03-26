Что происходит на фронте по состоянию на 26 марта по данным ISW / Коллаж 24 Канала

Институт изучения войны 26 марта обновил данные по ситуации на фронте. ВСУ удалось продвинуться вдоль границы в Белгородской области, а россиянам – на Сумщине и нескольких других участках.