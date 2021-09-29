"П'яні чоловіки потребують інтиму": деталі ситуації у потязі

Інцидент трапився вночі проти 29 вересня. Спершу чоловік роздягнувся та хотів, аби Надія рукою перевірила, що у нього немає пупка.

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Жінка сказала, що не торкатиметься чоловіка. Той у відповідь почав словесно ображати сусідку по купе – казав, що вона нікчема і життя у неї не складеться.

Я розвернулася до стінки. Він закрив двері, стягнув з мене ковдру. Сам став на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися,

– розповіла Надія.

Жінка почала кричати і після того пасажир відійшов від неї. Ілюстраторка схопила свої документи та сумку та вибігла по допомогу до провідниці. Однак працівниця вагону обурилася, чому пасажирка не зразу про все розповіла. "Коли це зразу? От зразу – і я тут", – наголосила Надія.

Після того львів'янку переселили в інше купе. Однак і там її зустрів не кращий пасажир. "Там я ще отримала порцію лекції "п'яні чоловіки потребують інтиму", – розповіла ілюстраторка.

Ніхто з пасажирів не підтримав жінку

Коли в купе прибув начальник поїзда, нападник заявив, що заважав Надії своїм голосним хропінням і тому вона, мовляв, втекла.

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Хоча інші сусідні чули мої крики, всі висловили лише своє обурення шумом. Мене досі трясе і нудить. Я всю ніч не могла навіть рухнутися в туалет, бо боялася вийти з купе,

– наголосила постраждала.

Вона зазначила, що була одягнена у широкі штани та велике чоловіче худі, тому звинувачення, що вона "спровокувала" пасажира – будуть недоречні.

Що відомо про Надію Кушнір 25-річна львів'янка є дизайнеркою та ілюстраторкою дитячих книжок. Вона оформила близько 33 книг, серед яких "Про Комарика Зюзю", "Кузя, Зюзя та компанія" Всеволода Нестайка, "Абетка" Світлани Кісар тощо. Популярність Кушнір здобула завдяки інтернет-коміску "Гусь".

У 2017 році львів'янка потрапила до списку найкращих дитячих ілюстраторів незалежної України за версією сайту Букмоль.

Джерело: 25-річна львів'янка є дизайнеркою та ілюстраторкою дитячих книжок. Вона оформила близько 33 книг, серед яких "Про Комарика Зюзю", "Кузя, Зюзя та компанія" Всеволода Нестайка, "Абетка" Світлани Кісар тощо. Популярність Кушнір здобула завдяки інтернет-коміску "Гусь".У 2017 році львів'янка потрапила до списку найкращих дитячих ілюстраторів незалежної України за версією сайту Букмоль.Джерело: Вікіпедія

Повний текст публікації Надії Кушнір у фейсбуці:

Сьогодні вночі в поїзді мене намагалися згвалтувати.

Спочатку чувак втирав якусь діч, показував жену і дитину, тоді взагалі роздягнувся і моєю рукою намагався мені показати відсутність у себе пупка.

Я не знаю, чому я тоді ж і не свалила з того св, а просто сказала, що я не хочу, не буду і що за хрєнь. Далі він не затикався, але не чіпав мене, і тільки розказував, яка я нікчема і що в мене в житті ніх*ра не вийде.

Я розвернулася до стінки, він закрив двері, стащив з мене ковдру, сам став на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися і цілувати.

Я почала кричати "що відбувається", він шарахнувся і почав говорити, що вже нічого не відбувається, хапнула сумку з гаманцем і документами і погнала до провідниці. Там я отримала порцію "чо ви сразу не сказали?!" (Коли це сразу, вот сразу і я тут). І мене переселили до якогось мужика, який викупив все св один. Там я ще отримала порцію лекції "п'яні чоловіки потребують інтиму".

Коли викликали начальника поїзда, цей таваріщ сказав, що хропів і тому мені заважав і я тому втікла. Хоча інші сусідні св чули мій ор, але всі висловили тільки своє нігадаваніє шумом.

Цікаво, що можна було б сказати в мому випадку? Сучка не схоче, кобель не скоче? Чи що я була відверто вдягнута і цим провокувала?

Так, широкі штани і чоловіче худі велике дуже збуджує чоловіків. Не інакше.

Чесно кажучи, мене досі трясе і тошнить, і я всю ніч не могла навіть рухнутися в туалет, бо боялася вийти з купе. Благо мене забрали з поїзда і довезли додому і я жива здорова.