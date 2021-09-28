Ролик, на якому можна побачити "польову кухню" співробітників Укрзалізниці, оприлюднили у мережі. Відео виклали самі працівники компанії.

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Машиністи Укрзалізниці смажили яйця на лопаті

На відео машиністи демонструють, як готувати їжу за відсутності належних умов та посуду.

З оприлюднених кадрів зрозуміло, що процес приготування страви відбувається в кабіні старого тепловоза. Машиністи смажать яйця та м'ясо на лопаті в "топці". Дотримання санітарно-гігієнічних норм обмежується наявністю в одного із них рукавичок.

Тепер чоловіку можна сміливо йти на "МастерШеф",

– підписав автор публікації.

Нагадаємо, раніше пасажирка Ольга Русонова, яка розповіла, що їхала поїздом з Києва до Кривого Рогу, поскаржилась на умови. Вона запевнила, що раніше в потягах "Інтерсіті" було чисто, проте зараз ситуація значно погіршилась.

"Польова кухня" співробітників Укрзалізниці: дивіться відео

Скарги працівників Укрзалізниці на умови роботи

Раніше провідниця Укрзалізниці в ефірі одного із телеканалів розповіла про умови роботи у компанії. За її словами, провідники в українських поїздах змушені завжди носити в сумці сокиру і загалом працюють у важких умовах.