Ролик, в котором можно увидеть "полевую кухню" сотрудников Укрзализныци, обнародовали в сети. Видео выложили сами работники компании.

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Машинисты Укрзализныци жарили яйца на лопате

На видео машинисты демонстрируют, как готовить еду при отсутствии надлежащих условий и посуды.

Из обнародованных кадров понятно, что процесс приготовления блюда происходит в кабине старого тепловоза. Машинисты жарят яйца и мясо на лопате в "топке". Соблюдение санитарно-гигиенических норм ограничивается наличием у одного из них перчаток.

Теперь мужчине можно смело идти на "МастерШеф",

– подписал автор публикации.

Напомним, ранее пассажирка Ольга Русонова, которая рассказала, что ехала поездом из Киева в Кривой Рог, пожаловалась на условия. Она заверила, что раньше в поездах "Интерсити" было чисто, однако сейчас ситуация значительно ухудшилась.

"Полевая кухня" сотрудников Укрзализныци: смотрите видео

Жалобы работников Укрзализныци на условия работы

Ранее проводница Укрзализныци в эфире одного из телеканалов рассказала об условиях работы в компании. По ее словам, проводники в украинских поездах вынуждены всегда носить в сумке топор и в целом работают в тяжелых условиях.