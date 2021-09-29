"Пьяные мужчины нуждаются в интиме": детали ситуации в поезде

Инцидент произошел ночью на 29 сентября. Сначала мужчина разделся и хотел, чтобы Надежда рукой проверила, что у него нет пупка.

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Женщина сказала, что не будет касаться мужчины. Тот в ответ начал словесно оскорблять соседку по купе – говорил, что она ничтожество и жизнь у нее не сложится.

Я развернулась к стенке. Он закрыл дверь, стянул с меня одеяло. Сам встал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться,

– рассказала Надежда.

Женщина начала кричать и после того пассажир отошел от нее. Иллюстратор схватила свои документы и сумку и выбежала за помощью к проводнице. Однако работница вагона возмутилась, почему пассажирка не сразу обо всем рассказала. "Когда это сразу? Вот сразу – и я здесь", – подчеркнула Надежда.

После того львовянку переселили в другое купе. Однако и там ее встретил не лучший пассажир. "Там я еще получила порцию лекции "пьяные мужчины нуждаются в интиме", – рассказала иллюстратор.

Никто из пассажиров не поддержал женщину

Когда в купе прибыл начальник поезда, нападавший заявил, что мешал Надежде своим громким храпом и поэтому она, мол, сбежала.

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Хотя остальные соседние св слышали мои крики, все выразили лишь свое возмущение шумом. Меня до сих пор трясет и тошнит. Я всю ночь не могла даже двинуться в туалет, потому что боялась выйти из купе,

– подчеркнула пострадавшая.

Она отметила, что была одета в широкие брюки и большое мужское худи, поэтому обвинение, что она "спровоцировала" пассажира – будут неуместны.

Обратите внимание! Впоследствии Кушнир удалила свое сообщение в Фейсбуке и написала новое. В нем она призналась, что лучше бы не рассказывала эту историю, ведь комментировать ее для СМИ иллюстратор сейчас не в состоянии. "Я ухожу куда-то на несколько дней подальше от всего", – подытожила пострадавшая.

Что известно о Надежде Кушнир 25-летняя львовянка является дизайнером и иллюстратором детских книг. Она оформила около 33 книг, среди которых "Про Комарика Зюзю", "Кузя, Зюзя и компания" Всеволода Нестайко, "Азбука" Светланы Кисар и тому подобные. Популярность Кушнир получила благодаря интернет-комиску "Гусь".

В 2017 году львовянка попала в список лучших детских иллюстраторов независимой Украины по версии сайта Букмоль.

Источник: 25-летняя львовянка является дизайнером и иллюстратором детских книг. Она оформила около 33 книг, среди которых "Про Комарика Зюзю", "Кузя, Зюзя и компания" Всеволода Нестайко, "Азбука" Светланы Кисар и тому подобные. Популярность Кушнир получила благодаря интернет-комиску "Гусь".В 2017 году львовянка попала в список лучших детских иллюстраторов независимой Украины по версии сайта Букмоль.Источник: Википедия​

Полный текст публикации надежды Кушнир в Фейсбуке:

Сегодня ночью в поезде меня пытались изнасиловать.

Сначала чувак втирал какую-то дичь, показывал жену и ребенка, потом вообще разделся и моей рукой пытался мне показать отсутствие у себя пупка.

Я не знаю, почему я тогда же и не свалила из этого св, а просто сказала, что я не хочу, не буду и что за хрень. Дальше он не затыкался, но не трогал меня, и только рассказывал, какое я ничтожество и что у меня в жизни нихера не получится.

Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащив с меня одеяло, сам стал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться и целовать.

Я начала кричать "что происходит", он шарахнулся и начал говорить, что уже ничего не происходит, хапнула сумку с кошельком и документами и погнала к проводнице. Там я получила порцию "чо вы сразу не сказали?!" (Когда это сразу, вот сразу и я здесь). И меня переселили к какому-то мужику, который выкупил все св один. Там я еще получила порцию лекции "пьяные мужчины нуждаются в интиме".

Когда вызвали начальника поезда, этот товарищ сказал, что храпел и поэтому мне мешал и я поэтому сбежала. Хотя другие соседние св слышали мой ор, но все выразили только свое негодование шумом.

Интересно, что можно было бы сказать в моем случае? Сучка не захочет, кобель не вскочет? Или что я была откровенно одета и этим провоцировала?

Да, широкие брюки и мужское худи большое очень возбуждает мужчин. Не иначе.

Честно говоря, меня до сих пор трясет и тошнит, и я всю ночь не могла даже двинуться в туалет, потому что боялась выйти из купе. Благо меня забрали с поезда и довезли домой и я жива здорова.