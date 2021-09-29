Инцидент случился в поезде Киев – Львов №092Л. Иллюстратор ехала в вагоне типа "люкс", где в купе есть только два места.

Актуально Боялась даже пошевелиться: в поезде УЗ едва не изнасиловали известного иллюстратора

Реакция Укрзализныци на попытку изнасилования

На сообщение иллюстратора оперативно отреагировал руководитель по коммуникациям пассажирского филиала Укрзализныци Александр Шевченко. Он попросил пассажирку уточнить детали поездки, чтобы провести анализ действий сотрудников поездной бригады.

Проводник, к сожалению, не может доподлинно знать того, что происходит за закрытыми дверями купе, но в случае жалобы на домогательства должен вызывать полицию на ближайшую станцию – такие случаи бывают, к сожалению,

– подчеркнул Шевченко.

Он отметил, если билет нападавшего был электронным, то его отследят и добавят к заявлению в полицию.

Шевченко пообещал, что УЗ ускорит оборудование вагонов видеонаблюдением и возможность видеть, какого пола пассажир при покупке билета онлайн. Он также призвал пассажиров в подобных случаях сразу обращаться к правоохранителям.

"Поскольку нас читают сейчас еще и другие пассажиры, лишний раз попрошу вызывать в таких случаях полицию немедленно (через начальника поезда в идеале, прибудут к ближайшей станции, уже налажено взаимодействие), так больше шансов быстро и эффективно все уладить. Но понимаю шок ситуации, поэтому спасибо, что вообще этим поделились", – отметил работник компании.

Детали инцидента в поезде