12 років за ґратами: мешканця Маріуполя засудили за зґвалтування дитини

Жовтневий райсуд Маріуполя виніс вирок у справі місцевого мешканця. Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. За цей злочин він проведе 12 років у місцях позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що чоловік у червні 2019 року зустрів на вулиці 10-річну дівчинку.

Раніше На Київщині затримали 48-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню

Чоловік погрожував дитині ножем

Дитина йшла на заняття до комп'ютерної академії. Зловмисник, погрожуючи ножем, змусив дівчинку йти разом з ним. Над дитиною маріуполець познущався поблизу сараю на території колишнього дитячого садка.

Під час судового засідання звинувачений відмовився говорити про скоєне та не визнавав свою провину.

У Чернівцях затримали 2 пенсіонерів, які розбещували неповнолітніх

Зазначимо, що нещодавно у Чернівцях затримали 2 пенсіонерів. Літні чоловіки протягом 15 років розбещували неповнолітніх дівчат. Припускають, що пенсіонери причетні до близько 90 злочинів.

Читайте також Нова спроба зґвалтування в потязі УЗ: художниця пояснила, чому закрила резонансний допис

Жахливий злочин розкрили і в столиці. 37-річний мешканець Києва протягом 5 років ґвалтував доньку своєї співмешканки. Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного – тримання під вартою.