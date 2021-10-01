Поліцейські дізналися про те, що неповнолітня потрапила у біду від її матері. Жінка звернулася до правоохоронців, коли дівчина не повернулася додому з роботи.

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Патрульні та слідчі швидко розшукали дівчину та з'ясували, що її зґвалтували.

Погодилася пити вино з чоловіками

Правоохоронці встановили, що вранці дівчина поїхала на ринок до Петропавлівської Борщагівки роздавати листівки.

В одному з МАФів вона зустріла двох чоловіків, які запропонували їй випити вина.

Після вживання спиртного, потерпілій стало зле. Через це один з чоловіків відвів її до гаражного кооперативу, де поклав відпочивати. Там зловмисник її й нібито зґвалтував.

Особу ймовірного злочинця правоохоронці досить швидко.

За даними слідства, чоловік скористався тим, що неповнолітня перебувала у непритомному стані.

Дії затриманого кваліфікували як зґвалтування особи, яка не досягнула повноліття. За скоєне чоловіку загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.