13 миллионов украинцев полностью вакцинированы: какие препараты выбирали

21 декабря 2021 , 09:03
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Источник:

Минздрав

За понедельник, 20 декабря, против коронавируса вакцинировали около 111 тысяч украинцев. ‚ Всего уже более 13 миллионов человек получили две дозы вакцины и завершили курс прививки.

Суточные темпы прививки

Вчера 110 740 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек.

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В то время как полностью иммунизированы – 74 605 человек.

Накануне Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о разрешении на введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса. За сутки ее получили 79 человек (днем ранее в стране не была введена ни одна третья доза).

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– в очередной раз подчеркивают в Минздраве.

Прививку проводила 801 мобильная бригада по иммунизации, 3 356 пунктов прививки и 455 центров вакцинации населения.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании привили 14 422 443 человека, из них:

  • получили первую дозу – 14 422 441 человек;
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек;
  • получили дополнительную дозу – 171 человек.

В общей сложности провели 27 484 089 прививок (и первой, и второй дозой).

Какие препараты выбирали украинцы

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 134 374,
  • Coronavac – 4 723 825,
  • AstraZeneca – 1 612 809,
  • Moderna – 1 443 568,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Как записаться на вакцинацию

  • Через семейного врача.
  • Через сервис Helsi.
  • По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19.

В крайнем случае, можно прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

 
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
 

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Автор: Аліна Оліховська