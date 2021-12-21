Суточная статистика

К сожалению, от недуга умерли еще 346 украинцев. В больницы попал 1 061 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.

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Зато выздоровели от инфекции – 18 850 человек.

Темпы тестирования в стране:

За вчера в Украине провели 71 319 тестирований на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 28 652,

методом ИФА – 6 594,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 073.

Зато с начала пандемии в Украине провели 16 532 593 тестирования методом ПЦР.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 496;

Винницкая область – 147;

Волынская область – 279;

Днепропетровская область – 118;

Донецкая область – 413;

Житомирская область – 39;

Закарпатская область – 282;

Запорожская область – 344;

Ивано-Франковская область – 80;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область – 165;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 602;

Ровенская область – 183;

Сумская область – 122;

Тернопольская область – 84;

Харьковская область – 155;

Херсонская область – 32;

Хмельницкая область – 236;

Черкасская область – 266;

Черновицкая область – 101;

Черниговская область – 111.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости

По состоянию на 21 декабря в Украине зарегистрировали 3 616 716 больных COVID-19.

3 357 405 пациентов уже выздоровели.

Впрочем, к сожалению, умерли 93 608 больных.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

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