Добова статистика

На жаль, від недуги померли ще 346 українців. До лікарень потрапила 1 061 людина з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.

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Натомість одужали від інфекції – 18 850 осіб. Найбільше хворих виявили у столиці.

Темпи тестування в країні:

За учора в Україні провели 71 319 тестувань на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 28 652,
  • методом ІФА – 6 594,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 –36 073.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 16 532 593 тестування методом ПЛР.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 496;
  • Вінницька область – 147;
  • Волинська область – 279;
  • Дніпропетровська область – 118;
  • Донецька область – 413;
  • Житомирська область – 39;
  • Закарпатська область – 282;
  • Запорізька область – 344;
  • Івано-Франківська область – 80;
  • Київська область – 275;
  • Кіровоградська область – 52;
  • Луганська область – 108;
  • Львівська область – 197;
  • Миколаївська область – 165;
  • Одеська область – 142;
  • Полтавська область – 602;
  • Рівненська область – 183;
  • Сумська область – 122;
  • Тернопільська область – 84;
  • Харківська область – 155;
  • Херсонська область – 32;
  • Хмельницька область – 236;
  • Черкаська область – 266;
  • Чернівецька область – 101;
  • Чернігівська область – 111.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності

  • Станом на 21 грудня в Україні зареєстрували 3 616 716 хворих на COVID-19.
  • 3 357 405 пацієнтів вже одужали.
  • Втім, на жаль, померли 93 608 хворих.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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