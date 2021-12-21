13 мільйонів українців повністю вакциновані: які препарати обирали
21 грудня 2021 , 08:54Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За понеділок, 20 грудня, проти коронавірусу вакцинували майже 111 тисяч українців. Загалом вже понад 13 мільйонів людей отримали дві дози вакцини та завершили курс щеплення.
Добові темпи щеплення
Так, за учора 110 740 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 056 людей.
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Тоді як повністю імунізовані – 74 605 людей.Напередодні Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу. За добу її отримали 79 осіб (днем раніше в країні не ввели жодної третьої дози).
Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– вкотре наголошують у МОЗ.
Щеплення проводила 801 мобільна бригада з імунізації, 3 356 пунктів щеплення та 455 центри вакцинації населення.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них:
- отримала першу дозу – 14 422 441 людина;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей;
- отримала додаткову дозу – 171 людина.
Загалом провели 27 484 089 щеплень (і першою, і другою дозою).
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 134 374,
- Coronavac – 4 723 825,
- AstraZeneca – 1 612 809,
- Moderna – 1 443 568,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Як записатися на вакцинацію• Через сімейного лікаря.
• Через сервіс Helsi.
• За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.
У крайньому разі можна прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.