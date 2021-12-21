13 мільйонів українців повністю вакциновані: які препарати обирали

За понеділок, 20 грудня, проти коронавірусу вакцинували майже 111 тисяч українців. ​​Загалом вже понад 13 мільйонів людей отримали дві дози вакцини та завершили курс щеплення.

Добові темпи щеплення

Так, за учора 110 740 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 056 людей.

Актуально Різкий спалах: на COVID за добу захворіли понад 6 тисяч українців

Тоді як повністю імунізовані – 74 605 людей.

Напередодні Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу. За добу її отримали 79 осіб (днем раніше в країні не ввели жодної третьої дози).

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,

– вкотре наголошують у МОЗ.

Щеплення проводила 801 мобільна бригада з імунізації, 3 356 пунктів щеплення та 455 центри вакцинації населення.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них:

отримала першу дозу – 14 422 441 людина;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей;

отримала додаткову дозу – 171 людина.

Загалом провели 27 484 089 щеплень (і першою, і другою дозою).

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 134 374,

Coronavac – 4 723 825,

AstraZeneca – 1 612 809,

Moderna – 1 443 568,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Як записатися на вакцинацію • Через сімейного лікаря.

• Через сервіс Helsi.

• За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.



У крайньому разі можна прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Буде цікаво – найпоширеніші міфи про вакцинацію