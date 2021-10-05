15 лет и почти 90 преступлений: в Черновцах двух пенсионеров подозревают в изнасиловании детей

В Черновцах полиция подозревает 2 пожилых мужчин в изнасиловании девочек. Злоумышленники развращали несовершеннолетних в течение 15 лет. Их считают причастными почти к 90 преступлениям.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что правоохранители завершили расследование резонансного уголовного производства, начатого по фактам изнасилований.

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Задержание злоумышленников: как все происходило

В начале марта 2021 года в полицию поступило заявление от жительницы Черновцов о распространении детской порнографии и растлении несовершеннолетней девочки. Полицейские взялись расследовать это дело.

Правоохранителям удалось установить личность обидчика – 74-летнего жителя Черновцов. Во время слежки за квартирой злоумышленника полицейские заметили, что туда зашла несовершеннолетняя девушка, которую видели на порнографическом видео, предоставленном заявительницей.

В помещении, кроме несовершеннолетней и владельца квартиры, находился его 66-летний знакомый. Он тоже был причастен к развращению девушек и снимал развратные действия на фото и видео.

Правоохранители провели в доме обыск, изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности, а обоих пенсионеров задержали.

Ход досудебного расследования

В течение 7 месяцев полицейские собирали доказательства, прорабатывали материалы, устанавливали роли каждого из подозреваемых и личности потерпевших.

Во время досудебного расследования стало известно, что злоумышленники развращали несовершеннолетних с 2006 года.

До 2021 года правоохранители получили 9 обращений, касавшихся квартиры, где все происходило. Но все они были от соседей по нарушению общественного спокойствия.

Оба злоумышленника не признают свою вину, а из всех девушек, которых они развращали, показания дают только трое. Пострадавшими от действий педофилов пока признали себя только две девушки.

В то же время доказательств для задержания мужчин достаточно – известны даты, имена девушек, суммы вознаграждения за сексуальные услуги. В общем с компьютера злоумышленника изъяли примерно 2 терабайта информации, среди которых 54 гигабайта – это порнографические фото и видеоматериалы.

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74-летнего черновчанина обвиняют в

изнасиловании малолетних;

сутенерстве;

создании и содержании мест разврата с целью наживы;

торговли малолетними и их вербовке для сексуальной эксплуатации;

содействии в изнасиловании малолетних;

действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и содействии их совершению;

сексуальном домогательстве детей;

изготовлении, хранении и распространении детской порнографии.

Его 66-летнего товарища обвиняют в

изнасиловании малолетних, совершенном по предварительному сговору группой лиц;

действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенных по предварительному сговору группой лиц, а также связанных с предоставлением денежного вознаграждения третьему лицу.

Сейчас оба обвиняемых находятся в следственном изоляторе.

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