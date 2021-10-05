15 років і майже 90 злочинів: у Чернівцях двох пенсіонерів підозрюють у зґвалтуванні дітей

У Чернівцях поліція підозрює 2 літніх чоловіків у зґвалтуванні дівчаток. Зловмисники розбещували неповнолітніх протягом 15 років. Їх вважають причетними до майже 90 злочинів.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що правоохоронці завершили розслідування резонансного кримінального провадження, розпочатого за фактами зґвалтувань.

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Затримання зловмисників: як все відбувалося

На початку березня 2021 року до поліції надійшла заява від жительки Чернівців про розповсюдження дитячої порнографії та розбещення неповнолітньої дівчинки. Поліцейські взялися розслідувати цю справу.

Правоохоронцям вдалося встановити особу кривдника – 74-річного жителя Чернівців. Під час стеження за квартирою зловмисника поліцейські помітили, що туди зайшла неповнолітня дівчина, яку бачили на порнографічному відео, наданому заявницею.

У приміщенні, окрім неповнолітньої та власника квартири, перебував його 66-річний знайомий. Він теж був причетний до розбещення дівчат і знімав розпусні дії на фото й відео.

Правоохоронці провели в помешканні обшук, вилучили речові докази протиправної діяльності, а обох пенсіонерів затримали.

Перебіг досудового розслідування

Протягом 7 місяців поліцейські збирали докази, опрацьовували матеріали, встановлювали ролі кожного з підозрюваних та особи потерпілих.

Під час досудового розслідування стало відомо, що зловмисники розбещували неповнолітніх з 2006 року.

До 2021 року правоохоронці отримали 9 звернень, що стосувалися квартири, де все відбувалося. Але всі вони були від сусідів щодо порушення громадського спокою.

Обидва зловмисники не визнають свою вину, а з усіх дівчат, яких вони розбещували, свідчення дають лише троє. Потерпілими від дій педофілів наразі визнали себе тільки дві дівчини.

Водночас доказів для затримання чоловіків достатньо – відомі дати, імена дівчат, суми винагороди за сексуальні послуги. Загалом з комп'ютера зловмисника вилучили приблизно 2 терабайти інформації, серед яких 54 гігабайти – це порнографічні фото і відеоматеріали.

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74-річного чернівчанина обвинувачують у

зґвалтуванні малолітніх;

сутенерстві;

створенні та утриманні місць розпусти з метою наживи;

торгівлі малолітніми та їх вербуванні для сексуальної експлуатації;

сприянні у зґвалтуванні малолітніх;

діях сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку та сприянні їх вчинення;

сексуальному домаганні дітей;

виготовленні, зберіганні й розповсюдженні дитячої порнографії.

Його 66-річного товариша обвинувачують у

зґвалтуванні малолітніх, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

діях сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також поєднаних з наданням грошової винагороди третій особі.

Наразі обидва обвинувачені перебувають у слідчому ізоляторі.

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