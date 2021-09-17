17-летняя девушка влюбилась в убийцу: жуткая история из датской тюрьмы

Правительство Дании внесло законопроект, запрещающий осужденным к пожизненному заключению, вступать в новые отношения. К этому побудили несколько резонансных случаев.

В документе предлагается ограничить контакты пожизненно заключенных. А именно – позволить им романтическое общение только с теми, кто находится рядом в течение первых 10 лет заключения.

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О необходимости принятия такого законопроекта заговорили после того, как 17-летняя девушка влюбилась в убийцу Питера Мадсена. Министры надеются, что соответствующий запрет будет предотвращать рост количества "фанатиков" преступников.

Жуткое преступление, совершенное Мадсеном

Изобретателя Мадсена посадили в тюрьму за жестокое убийство шведской журналистки Ким Уолл. Она работала над материалом о Мадсене и его частной субмарине UC3 Nautilus. Последний раз женщину видели живой 10 августа 2017 года на борту этого судна: она хотела взять интервью у изобретателя. Впоследствии правоохранители нашли в море расчлененное тело женщины. Следователи установили, что оно принадлежало Уолл. Мадсен несколько раз менял свои показания, однако в конце признался, что убил журналистку. Поэтому его приговорили к пожизненному заключению.

"Санта-Барбара", несмотря на пожизненное заключение

Находясь в тюрьме, в 2020 году Мадсен женился на 39-летней россиянке Дженни Курпен. Кроме этого, по информации датской общественной телекомпании DR, заключенный также обменивался письмами и общался по телефону с Камиллой Курстейн. Девушка влюбилась в него, на тот момент ей было 17. Брак изобретателя вызвал у Камиллы ревность.

Как пишет The Washington Post, романтические отношения между заключенными и их "фанатами" – не новое явление в Дании. В 2015 году местные сокамерники создали фейсбук-группу Date an Inmate, что переводится как "Отношения с заключенными". Всего лишь за 2 недели к ней присоединилось примерно 10 тысяч пользователей. По состоянию на сентябрь 2021 года их количество составляет около 30 тысяч.

Власть настроена решительно

Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп заявил, что такие отношения необходимо прекратить. Он возмутился тем, что осужденные начали "использовать тюрьмы как центры знакомств или медиа-площадки для хвастовства своими преступлениями".

В течение последних лет мы были свидетелями того, как заключенные, совершившие отвратительные преступления, вступали в контакт с молодыми людьми, чтобы завоевать их сочувствие и внимание,

– отметил Хеккеруп.

Новый закон должен также запретить свободно рассказывать о своих преступлениях в социальных сетях или обсуждать их в подкастах. Отметим, что Мадсен признался в убийстве шведской журналистки именно во время появления в документальном фильме. Это случилось в 2018 году.

Кроме того, документ предлагает увеличить срок наказания, которое заключенный должен отбыть перед тем, как можно будет вынести на рассмотрение вопрос о его досрочном освобождении: с 2 – 4 лет до 10.

Оппозиция уже выразила поддержку законопроекту. Если парламент его поддержит, документ может вступить в силу уже в начале 2022 года.